二手突圍 50指標屋苑上周錄132宗買賣 今年4月以來次高｜樓市數據

兩大鐵路新盤主要銷售過一段落後，一手市場暫時略為回氣，購買力回流二手屋苑物色筍盤，帶動指標屋苑交投量再展升勢。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(10月28日至11月3日)共錄132宗買賣個案，較前周(10月21日至10月27日)的111宗增加19%，創自今年4月以來的三十一周次高，而且連續五周企穩百宗以上高位。
美孚新村買賣按周增4倍
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均錄增長，港島區則按周持平，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄66宗成交，較前周的47宗增加40%，當中美孚新村期內連錄10宗買賣，按周增幅達4倍；黃埔花園及都會駅各錄8宗及5宗交投，分別按周增加1.67倍及1.5倍；將軍澳廣場成交量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；淘大花園及泓景臺分別錄得6宗及3宗買賣，各自較上周增加50%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄48宗買賣，較前周的46宗增加4%，其中珀麗灣及錦繡花園各自錄得2宗交投，按周分別增加1倍；銀湖‧天峰成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗；嘉湖山莊期內連錄14宗買賣，較前周的10宗增加40%；YOHO Town及藍天海岸各錄4宗交投，分別按周增加33%。
上周5個屋苑交投捧蛋
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄18宗交投，與前周的宗數相同，當中杏花村成交量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；嘉亨灣期內錄得2宗買賣，按周增幅達1倍；藍籌屋苑太古城期內錄得7宗交投，保持前周的數字。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有5個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個減少55%，當中港島區及新界區各佔1個及4個屋苑，九龍區則全線屋苑均能錄得成交。
陳海潮指出，在近期多項利好因素推動下，二手市場交投維持暢旺，相信在美國大選初步有結果後，其中一大不明朗因素得以消除，加上如周五美國議息後持續減息，相信購買力會繼續入市，在另一輪大型新盤銷售開展前，二手市場仍能趁機突圍，保持按周逾百宗成交的良好勢頭。