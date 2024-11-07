二手突圍 50指標屋苑上周錄132宗買賣 今年4月以來次高｜樓市數據

兩大鐵路新盤主要銷售過一段落後，一手市場暫時略為回氣，購買力回流二手屋苑物色筍盤，帶動指標屋苑交投量再展升勢。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(10月28日至11月3日)共錄132宗買賣個案，較前周(10月21日至10月27日)的111宗增加19%，創自今年4月以來的三十一周次高，而且連續五周企穩百宗以上高位。

美孚新村買賣按周增4倍

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均錄增長，港島區則按周持平，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄66宗成交，較前周的47宗增加40%，當中美孚新村期內連錄10宗買賣，按周增幅達4倍；黃埔花園及都會駅各錄8宗及5宗交投，分別按周增加1.67倍及1.5倍；將軍澳廣場成交量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；淘大花園及泓景臺分別錄得6宗及3宗買賣，各自較上周增加50%。