二手筍盤減少 息口走勢反覆 中原十大屋苑本周末交投 按周回落30%｜樓市數據

近月市場焦點大多落於一手，二手交投持續受壓，本周末十大屋苑交投，按周跌四成。中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回落30%，當中有4個屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周六受颱風及天雨影響，部分睇樓預約延期或取消，影響交投，加上二手市場筍盤減少，增加買家入市難度，現時美國息口走勢反覆，部分買家或對入市較為觀望。

太古城三房蝕 327 萬沽 港島區龍頭屋苑太古城，本周末只錄得1宗成交，屬於蝕讓。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，成交單位為漢宮閣中低層E室，實用面積702方呎，採三房間隔，議價後以約910萬元易手，平均實用呎價12,963元。原業主於2018年11月以約1,237萬元買入上址，現轉手帳面蝕讓約327萬元離場。

海怡半島、康怡花園各錄 1 宗 另一港島藍籌屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本周末同樣僅錄得1宗成交，為23A座中層B室，實用面積581方呎，屬兩房連儲物房間隔，議價後以768萬元易手，實用平均呎價13,219元。此外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末交投，比上周零成交改善，錄得1宗成交，單位為R座中層14室，實用面積466方呎，亦為兩房間隔，業主最初叫價648萬元，議價後以613萬元沽出，平均實用呎價13,155元。新買家為外區客，原業主則於2013年4月以560萬元買入上址，帳面獲利53萬元。

美孚新邨三房遺產貨 呎價近 9600 元 九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，為5期恆柏街7號中層C室，實用面積715方呎，為三房間隔及連大露台，屬於遺產物業，原本開價約738萬元，議價後以686萬元易手，平均呎價9,594元，新買家為外區客，見單位價錢合理便購入自用。

同區租客 810 萬購麗港城套三房 另外，中原地產東九龍啟田分行高級分區營業經理廖忠堅表示，麗港城本周末錄得1宗成交，屬33座中層E室，實用面積687方呎，採三房連套房間隔，望內園景。單位最初叫價880萬元，議價後以810萬元沽出，實用呎價11,790元，新買家為同區租客，近日決定轉租為買，而原業主於2013年以629萬元買入上址，是次轉手帳面賺181萬元。