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地產
2024-06-02 18:52:41

二手筍盤減少 息口走勢反覆 中原十大屋苑本周末交投 按周回落30%｜樓市數據

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二手樓交投持續受壓，本周末中原十大屋苑成交量，按周下跌三成，有4個屋苑「捧蛋」。(資料圖片)

二手樓交投持續受壓，本周末中原十大屋苑成交量，按周下跌三成，有4個屋苑「捧蛋」。(資料圖片)

近月市場焦點大多落於一手，二手交投持續受壓，本周末十大屋苑交投，按周跌四成。中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回落30%，當中有4個屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周六受颱風及天雨影響，部分睇樓預約延期或取消，影響交投，加上二手市場筍盤減少，增加買家入市難度，現時美國息口走勢反覆，部分買家或對入市較為觀望。

太古城三房蝕327萬沽

港島區龍頭屋苑太古城，本周末只錄得1宗成交，屬於蝕讓。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，成交單位為漢宮閣中低層E室，實用面積702方呎，採三房間隔，議價後以約910萬元易手，平均實用呎價12,963元。原業主於201811月以約1,237萬元買入上址，現轉手帳面蝕讓約327萬元離場。

港島區龍頭屋苑太古城，本周末錄得1宗成交，惟屬大幅蝕讓個案。

港島區龍頭屋苑太古城，本周末錄得1宗成交，惟屬大幅蝕讓個案。

海怡半島、康怡花園各錄1

另一港島藍籌屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本周末同樣僅錄得1宗成交，為23A座中層B室，實用面積581方呎，屬兩房連儲物房間隔，議價後以768萬元易手，實用平均呎價13,219元。此外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末交投，比上周零成交改善，錄得1宗成交，單位為R座中層14室，實用面積466方呎，亦為兩房間隔，業主最初叫價648萬元，議價後以613萬元沽出，平均實用呎價13,155元。新買家為外區客，原業主則於20134月以560萬元買入上址，帳面獲利53萬元。

美孚新邨三房遺產貨 呎價近9600

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，為5期恆柏街7號中層C室，實用面積715方呎，為三房間隔及連大露台，屬於遺產物業，原本開價約738萬元，議價後以686萬元易手，平均呎價9,594元，新買家為外區客，見單位價錢合理便購入自用。

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樓價下行，吸引不少租客入市，麗港城中層內園套三房，獲同區租客以810萬元承接。

樓價下行，吸引不少租客入市，麗港城中層內園套三房，獲同區租客以810萬元承接。

同區租客810萬購麗港城套三房

另外，中原地產東九龍啟田分行高級分區營業經理廖忠堅表示，麗港城本周末錄得1宗成交，屬33座中層E室，實用面積687方呎，採三房連套房間隔，望內園景。單位最初叫價880萬元，議價後以810萬元沽出，實用呎價11,790元，新買家為同區租客，近日決定轉租為買，而原業主於2013年以629萬元買入上址，是次轉手帳面賺181萬元。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周變幅

平均實用呎價()/

按周變幅

香港

太古城

 1 (無升跌)

12963 (+0.9%)

康怡花園

 1 (上周0成交)

13155(-)

海怡半島

1 (無升跌)

13219 (-7.2%)

九龍

美孚新邨

1(上周0成交)

9594(-)

麗港城

1 (無升跌)

11790(+4.6%)

黃埔花園

0(上周2宗成交)

-

新都城

0 (無升跌)

-

新界

沙田第一城

0 (上周2成交)

-

嘉湖山莊

2 (-33.3%)

9282(+1.8%)

映灣園

0 (無升跌)

-

 

合計

7(-30%)

-

註：綜合市場成交數據

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