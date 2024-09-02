二手蝕讓潮｜元朗PARK YOHO及尚悦．嶺一手業主跳船 沙田粉嶺兩房齊輸百萬

市場預計聯儲局本月開始減息，二手表現好淡爭持，新界區連錄業主賣樓「見紅」個案。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區過去周末僅錄得4宗二手買賣，當中3宗屬蝕讓。 王勤學指，PARK YOHO Venezia 7A座中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔。原開價508萬元，最後減價40萬元或約7.9%，以468萬元沽出，呎價約9,416元。原業主於2016年以548萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損80萬元，物業期內貶值約14.6%。 另外，尚悦．嶺1座低層F室，實用面積約270方呎，一房間隔。原開價338萬元，議價後減19.2萬元或約5.7%，以318.8萬元易手，呎價約11,807元。原業主於2018年以398.9萬元一手購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失80.1萬元，物業期內跌價約20%。

王勤學認為，雖然減息預期持續升溫，但買家心態仍然審慎，普遍等待減息啟動，息口走向明朗化才入市。近日元朗區睇樓量略為增加，但睇樓客大多數無還價，即使還價，幅度亦深，較業主底價低10%以上，以致成交仍然疏落。至於元朗區8月份錄得58宗二手買賣，按月跌約19%。 采葉庭池景三房套 6 年跌價 11% 中原地產元朗站分行經理林頌宜稱，元朗采葉庭錄得9月首宗二手成交，單位為13座中層G室，實用面積約693方呎，三房套房間隔，向東南，享池景。原叫價728萬元，減價13萬元或約1.8%，以715萬元售出，呎價約10,317元。

林頌宜透露，新買家為換樓客，鍾情單位闊落實用，屋苑位置亦方便，見近日交投氣氛改善，遂加快決定，購入上址作新居。原業主於2018年以806.8萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損91.8萬元，物業期內貶值約11.4%。

粉嶺御庭軒兩房 4 年蝕 122 萬 中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜指，粉嶺御庭軒6座中層B室，實用面積約462方呎，屬大兩房間隔。原叫價約550萬元，日前議價後減36.2萬元或約6.6%，以513.8萬元易手，呎價約11,121元。 蔡天賜續指，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於2020年以約636萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面損失約122.2萬元，物業期內蒸發19.2%。蔡天賜補充，粉嶺及上水區8月份共錄約52宗成交，按月回落約一成。

投資者入市沙田雲頂峰兩房 上手 8 年損失 1 球 中原地產新界東御龍山分行高級分行經理姚枝榮說，沙田雲頂峰中層B05室，實用面積約415方呎，兩房間隔，議價後以470萬元沽出，呎價約11,325元。 姚枝榮續說，新買家為投資者，見單位質素高，價錢合理，即把握機會購入單位作投資收租之用。單位市值月租約16,000元，料新買家可享約4.1厘租金回報。據了解，原業主於2016年以約570萬元購入單位，持貨約8年，是次易手帳面蝕讓100萬元，物業期內貶值約17.5%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)