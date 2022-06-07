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地產
2022-06-07 07:30:00

二手蝕讓｜九龍站天璽連錄3宗 有業主4年慘輸355萬

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二手蝕讓｜九龍站天璽連錄3宗 有業主4年慘輸355萬

二手蝕讓｜九龍站天璽連錄3宗 有業主4年慘輸355萬

樓市氣氛雖然回升，惟市場仍爆出多宗二手蝕讓個案，當中九龍站成為「重災區」，天璽有業主持貨4年，計及使費料實蝕超過355萬元離場。

市場消息指，天璽彗鑽璽高層D室，實用面積約672方呎，兩房間隔，據悉原叫價2,380萬元，最終減價134萬元或約5.6%，至2,246萬元易手，呎價約33,423元。原業主20185月以約2,450萬元購入，持貨約4年，帳面已蝕約204萬元或8.3%；若計及佣金等使費，料需實蝕超過355萬元。

此外，天璽星鑽璽高層C室，實用面積535方呎，兩房間隔，以1,920萬元易主，呎價約35,888元。原業主於20181月以1,940萬元購入單位，持貨約4年，帳蝕20萬元或約1%；若計及佣金等使費，需實蝕逾131萬元。

另外，天璽海鑽璽低層C室，實用面積658平方呎，以2,158萬元售出，呎價約32,796元。原業主於20179月以2,100萬元購入，帳面獲利58萬元或約2.8%；若計及釐印費，料屬明賺暗蝕。

金獅花園兩房4年實蝕逾37萬走

新界區上車屋苑亦，市場消息指，大圍金獅花園2E座低層2室，實用面積282方呎，兩房間隔。原叫價458萬元，最後減價13萬元，以445萬元易手，呎價15,780元。原業主20185月以460萬元購入，持貨約4年，帳面蝕15萬元或約3.3%；若計及佣金等使費，料實蝕逾37萬元。

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