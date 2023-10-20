二手蝕讓｜元朗區單日2宗成交全見紅 朗城滙4年帳蝕145萬

《施政報告》公布前夕，樓市維持低迷局面，減價蝕讓情況普遍。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，昨天(19日)元朗區只錄得2宗二手買賣，原業主均要蝕讓離場，帳面損手幅度最多達16%。

當中包括朗城滙5座極高層A室，實用面積約556方呎，兩房間隔。原開價800萬元，最後減價60萬元或7.5%，至740萬元沽出，呎價約13,309元。原業主於2019年3月以約884.8萬元一手購入單位，現轉手帳面虧損約144.8萬元，單位4年間貶值約16.4%。

另外，「樓仔」永富閣亦錄得蝕讓，最新售出低層C室，實用面積約307方呎，原則屬一房間隔。原開價335萬元，最後減價13萬元或約3.9%，至322萬元易手，呎價約10,489元。原業主於2018年1月以368萬元購入單位，持貨近5年，現轉手帳面損失46萬元，單位期內跌價約12.5%。