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地產
2023-10-20 15:40:10

二手蝕讓｜元朗區單日2宗成交全見紅 朗城滙4年帳蝕145萬

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二手蝕讓｜元朗區單日2宗成交全見紅 朗城滙4年帳蝕145萬

二手蝕讓｜元朗區單日2宗成交全見紅 朗城滙4年帳蝕145萬

《施政報告》公布前夕，樓市維持低迷局面，減價蝕讓情況普遍。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，昨天(19)元朗區只錄得2宗二手買賣，原業主均要蝕讓離場，帳面損手幅度最多達16%

當中包括朗城滙5座極高層A室，實用面積約556方呎，兩房間隔。原開價800萬元，最後減價60萬元或7.5%，至740萬元沽出，呎價約13,309元。原業主於20193月以約884.8萬元一手購入單位，現轉手帳面虧損約144.8萬元，單位4年間貶值約16.4%

另外，「樓仔」永富閣亦錄得蝕讓，最新售出低層C室，實用面積約307方呎，原則屬一房間隔。原開價335萬元，最後減價13萬元或約3.9%，至322萬元易手，呎價約10,489元。原業主於20181月以368萬元購入單位，持貨近5年，現轉手帳面損失46萬元，單位期內跌價約12.5%

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二手蝕讓｜元朗區單日2宗成交全見紅 朗城滙4年帳蝕145萬

入伙約4年的朗城滙近期接連有業主減價蝕賣離場個案。(資料圖片)

朗城滙蝕讓不斷

翻查資料，入伙約4年的朗城滙近期接連有業主減價蝕賣離場個案，如3座中層F室，實用面積490方呎，屬兩房間隔。最初開價845萬元放盤，最後累減140萬元或約17%，於本月初以705萬元沽出，呎價約14,388元。原業主於201812月以約817.9萬元一手買入單位，持貨將近5年，現轉手帳面虧損112.9萬元，單位期內貶值約13.8%

即睇元朗朗城滙放盤 (House730)

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