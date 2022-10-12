二手蝕讓｜匯璽II業主睇淡後市 慘蝕1049萬賣海景四房 歷來最傷！

樓市淡風下，鐵路上蓋屋苑亦爆出大額蝕讓成交。南昌站上蓋屋苑匯璽II新錄一宗「歷來最傷」蝕讓個案，四房業主帳面損手達千萬離場。

市場消息指，匯璽5A座高層B室，實用面積約1,235方呎，四房雙套間隔。今年4月開價3,900萬元，已低於原業主於2018年9月的4,299.17萬元買入價，低399.17萬元或約9.3%，其後因應市況下調至3,600萬元，獲買家洽購，最終以3,250萬元沽出，放盤約半年累減650萬元或16.7%，呎價約26,316元。

低銀行估價近 5% 「新香港人」購入自住

據區內代理透露，原業主因睇淡後市沽貨離場，新買家為「新香港人」，購入單位作自住用途。參考銀行對上述單位網上估價為3,406萬元，即是次成交價較估價低156萬元或約4.6%。

原業主於2018年9月4,299.17萬元一手購入單位，帳面已虧損1,049.17萬元，單位期內貶值24.4%，料屬屋苑入伙後帳面蝕讓金額最大二手成交；計及使費，恐實蝕逾1,264萬元，不過扣除發展商當時為原業主提供的現金回贈優惠，相信可抵銷部分蝕幅。

今年 3 月四房業主帳蝕 969 萬走

翻查資料，匯璽II對上一次大額蝕讓個案為5A座高層C室，實用面積約1,254方呎，四房間隔，望昂船洲海景，今年3月以2,800萬元易手，呎價約22,329元。原業主於2018年9月以約3,769.1萬元一手購入單位，持貨約3年多，帳面虧損約969.1萬元，單位期內貶值約25.7%。