二手蝕讓｜同一年入市！ONE HOMANTIN損手292萬 太和中心貶值逾一成

二手市況雖然回暖，惟個別業主仍要損手離場。樓齡約5年多的何文田ONE HOMANTIN，以及大埔區老牌物業太和中心均錄得蝕讓個案，原業主同樣於2018年入市。

中原地產九龍豪宅高級分區經理馬肇堅表示，ONE HOMANTIN第7座高層C室，實用面積約406方呎，屬一房梗廚間隔，享西南內園景。最初開價880萬元，降至850萬元才獲洽購，最終累減83萬元或約9.4%，至797萬元易手，呎價約19,631元。

據了解，原業主於2018年以約1,089萬元一手購入物業，未知是否包含其他優惠，持貨5年，現沽出單位帳面虧損292萬元，單位期內貶值約26.8%。

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