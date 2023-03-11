二手蝕讓｜同一年入市！ONE HOMANTIN損手292萬 太和中心貶值逾一成

二手市況雖然回暖，惟個別業主仍要損手離場。樓齡約5年多的何文田ONE HOMANTIN，以及大埔區老牌物業太和中心均錄得蝕讓個案，原業主同樣於2018年入市。
中原地產九龍豪宅高級分區經理馬肇堅表示，ONE HOMANTIN第7座高層C室，實用面積約406方呎，屬一房梗廚間隔，享西南內園景。最初開價880萬元，降至850萬元才獲洽購，最終累減83萬元或約9.4%，至797萬元易手，呎價約19,631元。
據了解，原業主於2018年以約1,089萬元一手購入物業，未知是否包含其他優惠，持貨5年，現沽出單位帳面虧損292萬元，單位期內貶值約26.8%。
太和中心本月開齋
中原地產新界東豪宅逸瓏灣第二分行分區經理吳日榮指，太和中心最新錄本月首宗成交，單位為2座中層B室，實用面積約294方呎，兩房間隔。放盤時開價約450萬元，議價後以435萬元易手，累減15萬元或約3.3%，呎價約14,796元。
吳日榮透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，業主提供合理議價空間，把握機會入市單位自住。據了解，原業主於2018年以492萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面蝕57萬元，單位期內貶值約11.6%。