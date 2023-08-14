二手蝕讓｜將軍澳日出康城一房低見「4字頭」呎價不足1.5萬 5年跌價近10%

油塘大型新盤「平爆價」推出應市，盡吸市場購買力，更衝擊二手市場。其中將軍澳日出康城出現新低價成交，一房單位造價「4字頭」有交易，與同區近期居屋造價水平相若；原業主持貨5年，帳面損手近10%離場。

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城LP6第5座低層L室，實用面積約307方呎。單位坐向西北，望市景及內園景。今年3月開價570萬元放售，最終累劈112萬元或近20%，至458萬元沽出，見屋苑一房單位新低，呎價約14,919元。

據悉，原業主於2018年10月以約504.3萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損46.3萬元，單位期內貶值約9.2%。

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