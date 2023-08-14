二手蝕讓｜將軍澳日出康城一房低見「4字頭」呎價不足1.5萬 5年跌價近10%

油塘大型新盤「平爆價」推出應市，盡吸市場購買力，更衝擊二手市場。其中將軍澳日出康城出現新低價成交，一房單位造價「4字頭」有交易，與同區近期居屋造價水平相若；原業主持貨5年，帳面損手近10%離場。
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城LP6第5座低層L室，實用面積約307方呎。單位坐向西北，望市景及內園景。今年3月開價570萬元放售，最終累劈112萬元或近20%，至458萬元沽出，見屋苑一房單位新低，呎價約14,919元。
據悉，原業主於2018年10月以約504.3萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損46.3萬元，單位期內貶值約9.2%。
康盛花園高層兩房戶賣435萬
將軍澳近期錄得數宗「4字頭」水平居屋成交個案，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，康盛花園第5座高層E室，實用面積約590方呎，採兩房一廁間隔。單位坐向西方，望開揚翠綠景致，以435萬元易手，呎價約7,373元。
據了解，原業主於2014年4月以377萬元購入單位，持貨9年，現轉手帳面賺58萬元，單位期內升值約15.4%。
煜明苑山景三房戶綠表價488萬沽
中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪稱，煜明苑錄得本月首宗成交，單位為B座高層8室，實用面積約643方呎，三房兩廁間隔。單位坐向東南方，享翠綠山景。最初開價500萬元，現以綠表價488萬元易手，呎價約7,589元。
關偉豪透露，新買家為外區客，鍾情將軍澳交通方便，議價感合理即拍板入市自用。據悉，原業主於2000年8月以約125.2萬元購入單位，當時單位未補地價，持貨23年，現轉手帳面獲利362.8萬元，單位期內升值近2.9倍。