二手蝕讓｜屯門半新盤4年蒸發逾「1球」最傷 鐵路沿綫居屋王都要輸

近月二手市場交投淡靜，加上樓價大幅回落，蝕讓情況持續擴散。屯門區接連出現兩宗蝕讓，涉及半新盤及居屋，即使擁有鐵路優勢亦不能倖免。

上源高層兩房 4 年貶值近 23%

中原地產豪景花園首席分區經理譚榮輝表示，屯門掃管笏上源1B座高層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔。原叫價538萬元，最近降價至518萬元，獲外區客垂青，最終以490萬元易手，累減48萬元或約8.9%，呎價約10,652元。

譚榮輝透露，買家為外區上車客，心儀掃管笏的低密度居住環境，見上源廳大房大，且上址屬高層，景致格外開揚，見價錢吸引即入市自用。原業主於2019年11月以633.3萬元一手購入單位，持貨將近4年，現轉售帳面虧損143.3萬元，單位期內跌價約22.6%。