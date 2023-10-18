二手蝕讓｜屯門半新盤4年蒸發逾「1球」最傷 鐵路沿綫居屋王都要輸

近月二手市場交投淡靜，加上樓價大幅回落，蝕讓情況持續擴散。屯門區接連出現兩宗蝕讓，涉及半新盤及居屋，即使擁有鐵路優勢亦不能倖免。
上源高層兩房4年貶值近23%
中原地產豪景花園首席分區經理譚榮輝表示，屯門掃管笏上源1B座高層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔。原叫價538萬元，最近降價至518萬元，獲外區客垂青，最終以490萬元易手，累減48萬元或約8.9%，呎價約10,652元。
譚榮輝透露，買家為外區上車客，心儀掃管笏的低密度居住環境，見上源廳大房大，且上址屬高層，景致格外開揚，見價錢吸引即入市自用。原業主於2019年11月以633.3萬元一手購入單位，持貨將近4年，現轉售帳面虧損143.3萬元，單位期內跌價約22.6%。
兆康苑雅裝戶減至390萬易主
區內居屋兆康苑，毗鄰屯馬綫及輕鐵兆康站，交通方便，最近錄得一宗損手個案。祥益地產高級分行經理古文彬指，兆康苑H座低層8室，實用面積約429方呎，兩房兩廳，日前獲區外首置客垂青。
據了解，買家鍾情單位附設雅裝連基本家電，可即買即住，加上屋苑坐落於公共交通交匯處，四通八達，而原業主增加議幅，累積減價38萬元，有感單位符合要求，遂便決定「即睇即買」，以390萬元(自由市場價)購入作自住之用，呎價約9,091元。原業主於2018年以約453.8萬(自由市場價)購入單位，是次轉手帳面損失約63.8萬元，單位期內貶值約14.1%。
新寶城兩房周內連錄2宗蝕讓成交
鄰近港鐵坑口站的新寶城近日再錄蝕讓個案，中原地產將軍澳君傲灣第二分行B組分區營業經理劉紹剛稱，新寶城4座中層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，擁梗廚。單位坐向正南方，望內園景，以590萬元易手，呎價約13,594元。原業主於2019年3月以681萬元購入單位，持貨4年半，現沽貨帳面虧損91萬元，單位期內貶值約13.4%。
事實上，新寶城1座低層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔。單位坐向北方，向內園景，本周初以587.9萬元成交，呎價約13,546元。據了解，原業主於2018年8月以738萬元購入單位，持貨5年多，現轉手帳面虧損150.1萬元，單位期內跌價達兩成。