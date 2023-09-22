二手蝕讓｜市區納米樓爆煲！最傷入市4年半慘輸近三成

中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦稱，AVA 228高層C室，實用面積約155方呎，開放式間隔。單位坐向西南方，望繁華都市景。最初開價270萬元，最後減價12萬元或約4.4%，至258萬元易手，呎價約16,645元。

二手氣氛低迷，多個市區納米樓爆出蝕讓個案。當中入伙近2年的深水埗AVA 228，原業主買入一個開放式單位4年半，最終帳面大幅貶值超過100萬元或28%離場。

海傲灣累減 163 萬轉手

樓齡約5年的油塘海傲灣，市場消息指，第1B座高層E室，實用面積約264方呎，一房間隔，望海景，內櫳企理，以505萬元易主，呎價約19,129元。據悉，單位原叫價668萬元，最終累減163萬元或24.4%沽出。

資料顯示，原業主於2019年5月以673.5萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面損失168.5萬元，單位期內跌價約25%。

投資客沽翰林峰 帳蝕 150 萬

中原分行經理鍾光英表示，入伙將近4年的西營盤翰林峰新近錄得一宗蝕讓個案，單位為5座中層D室，實用面積約230方呎，開放式間隔，以540萬元沽出，呎價約23,478元。據了解，新買家為外區租客，見現時樓價回落，遂把握機會入市自用。

原業主於2018年以約690萬元入市，持貨約5年，現轉手帳面虧損約150萬元，單位期內貶值21.7%。據悉，原業主已離港，單位於過去一直出租，每月租金約1.4萬元，料可抵銷部分蝕幅。鍾光英透露，翰林峰現有約70個一房及開放式單位放盤，普遍以「蝕讓價」放盤。