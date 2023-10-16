二手蝕讓｜日出康城SEA TO SKY兩房SSD鬆綁即沽即蝕 料實蝕逾44萬離場

據悉，原業主於2020年7月以約718萬元一手購入單位，持貨滿3年額外印花稅(SSD)期屆滿，帳面虧損10萬元或約1.4%；計及釐印稅等雜費，恐實蝕超過44萬元離場。

消息指，SEA TO SKY第2座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，外望園景。今年8月原業主叫價750萬元將單位放售，惟市況持續向下，最後以708萬元易手，累減42萬元或約5.6%，呎價約15,128元，料為同類戶二手新低。

二手市場持續出現蝕讓買賣，據代理透露，將軍澳日出康城SEA TO SKY錄得本月首宗成交，一個兩房單位以708萬元易手，按原業主3年前買入價718萬元計，帳面損失10萬元，計及釐印稅等雜費，恐實蝕超過44萬元離場。

海景三房套連「辣稅」沽 實蝕 342 萬

事實上，SEA TO SKY上月亦爆出巨額蝕讓個案，1座低層J室，實用面積約790方呎，屬三房一套連儲物房間隔，坐向西南方，外望跨灣大橋景。原業主於6月以1,380萬元放售單位，最終以1,150萬元沽出，放盤3個月累減230萬元或約16.7%，呎價跌穿1.5萬元水平，至14,557元。

原業主於2021年3月以1,315.9萬元購入單位，據悉因計劃移民沽貨，持貨約2年多，現轉手帳面虧損165.9萬元或13%；計及10%「辣稅」涉約115萬元及使費，恐實蝕超過342萬元離場。