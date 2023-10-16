熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-16 21:30:00

二手蝕讓｜日出康城SEA TO SKY兩房SSD鬆綁即沽即蝕 料實蝕逾44萬離場

分享：
二手蝕讓｜日出康城SEA TO SKY兩房SSD鬆綁即沽即蝕 料實蝕逾44萬離場

二手蝕讓｜日出康城SEA TO SKY兩房SSD鬆綁即沽即蝕 料實蝕逾44萬離場

二手市場持續出現蝕讓買賣，據代理透露，將軍澳日出康城SEA TO SKY錄得本月首宗成交，一個兩房單位以708萬元易手，按原業主3年前買入價718萬元計，帳面損失10萬元，計及釐印稅等雜費，恐實蝕超過44萬元離場。

消息指，SEA TO SKY2座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，外望園景。今年8月原業主叫價750萬元將單位放售，惟市況持續向下，最後以708萬元易手，累減42萬元或約5.6%，呎價約15,128元，料為同類戶二手新低。

據悉，原業主於20207月以約718萬元一手購入單位，持貨滿3年額外印花稅(SSD)期屆滿，帳面虧損10萬元或約1.4%；計及釐印稅等雜費，恐實蝕超過44萬元離場。

Ad Block

海景三房套連「辣稅」沽 實蝕342

事實上，SEA TO SKY上月亦爆出巨額蝕讓個案1座低層J室，實用面積約790方呎，屬三房一套連儲物房間隔，坐向西南方，外望跨灣大橋景。原業主於6月以1,380萬元放售單位，最終以1,150萬元沽出，放盤3個月累減230萬元或約16.7%，呎價跌穿1.5萬元水平，至14,557元。

原業主於20213月以1,315.9萬元購入單位，據悉因計劃移民沽貨，持貨約2年多，現轉手帳面虧損165.9萬元或13%；計及10%「辣稅」涉約115萬元及使費，恐實蝕超過342萬元離場。

↓↓SEA TO SKY 1座低層J↓↓

單位直擊｜日出康城爆大額蝕讓 海景三房套連「辣稅」沽 實蝕342萬 單位直擊｜日出康城爆大額蝕讓 海景三房套連「辣稅」沽 實蝕342萬 單位直擊｜日出康城爆大額蝕讓 海景三房套連「辣稅」沽 實蝕342萬
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受