二手蝕讓｜油塘半新盤業主投降 曦臺海景三房狠劈430萬沽 3年貶值26%

以「平爆價」推出應市的長江實業集團(1113)油塘「親海駅」，對二手市場影響陸續浮現。消息指，同區曦臺新近錄得一宗巨額蝕讓二手個案，一個海景三房單位最新以1,050萬元易手，原業主於2020年入市，現轉手帳面虧損達373萬元，單位期內大幅貶值26.2%，屬屋苑二手蝕幅最大個案。

據悉，曦臺1座高層A室，實用面積約628方呎，三房間隔，享開揚海景。原業主於今年初叫價1,480萬元放盤，期後多次調整叫價，最終以1,050萬元沽出，累減430萬元或約29%，呎價約16,720元。

資料顯示，原業主於2020年5月約以1,423萬元一手買入單位，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期，帳面已大幅虧損373萬元，單位期內眨值約26.2%，屬屋苑二手蝕幅最大個案。扣除當年購入時發展商提供的回贈，估計仍要蝕約300萬元離場。