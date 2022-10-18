二手蝕讓｜白石角成蝕讓重災區！嘉熙一周爆2宗 天台戶4年實蝕332萬

數到本月二手蝕讓重災區，大埔白石角絕對是榜上有名，據統計，該區錄得最少6宗帳面蝕讓買賣，部分損手幅度超過百萬元。最新輪到嘉熙一伙連天台單位，最新以900萬元易手，原業主於2018年7月以約1,179萬元入市，持貨約4年，現轉售帳面已虧損279萬元，單位期內貶值達23.7%；計及使費，料實蝕約332萬元離場。

中原地產分行經理徐家倫表示，嘉熙本月暫錄約2宗買賣，包括10座高層連天台單位，實用面積約502方呎，兩房間隔，連約490方呎天台。原開價約980萬元，議價後以900萬元易手，累減80萬元或約8.2%，呎價約17,928元。

徐家倫透露，新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即購入單位自住。原業主於2018年7月以約1,179萬元入市，持貨約4年，現轉售帳面已虧損279萬元，單位期內貶值達23.7%。

嘉熙三房 4 年貶值 16%

嘉熙日前亦錄得一宗三房蝕讓成交，中原地產副區域營業董事馮澤源指，嘉熙8座中層D室，實用面積約600方呎，三房間隔。最初開價約999萬元，議價後以938萬元獲用家承接，累減61萬元或約6.1%，呎價約15,633元。原業主於2018年11月以1,115萬元入市，持貨約4年，是次沽出單位帳面蝕約177萬元，單位期內貶值近16%；計及使費，恐實蝕約228萬元離場。

雲滙月內連錄 2 宗蝕逾「 1 球」成交

翻查資料，白石角雲滙月內連錄2宗蝕逾「1球」二手成交，當中6座低層B2室，實用面積約646方呎，三房間隔，以888萬元沽出，呎價約13,746元。原業主於2019年3月以1,014.8萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出單位帳面已蝕約126.8萬元，計及使費，料實蝕約173萬元離場。