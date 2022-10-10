二手觀望氣氛濃 十大屋苑成交創14周低

二手觀望氣氛濃厚，導致交投淡靜。中原地產十大屋苑剛過去的周末兩日僅錄6宗成交，按周減少逾三成，為14周新低，並連續4周錄得個位數交投量。十大屋苑中，多達6個屋苑未有交投，只得太古城、麗港城、新都城及沙田第一城錄得成交，當中麗港城更錄得蝕讓成交。

太古城錄得本月首宗成交，為富天閣中層B室，實用面積約717方呎三房套，獲用家以1,258萬元承接。(資料圖片)

太古城開齋 用家1258萬入手三房套

中原地產郭麗娟稱，麗港城6座高層E室，實用面積約687方呎，三房套房間隔，原開價958萬元，放盤個半月，最終累減123萬元，至835萬元易手，呎價約12,154元。據了解，原業主於2017年12月以888萬元入市，持貨5年，現轉手帳面蝕讓53萬元。另外，中原地產莊劍嵐指，太古城錄得本月首宗成交，為富天閣中層B室，實用面積約717方呎，三房套間隔。今年1月開價1698萬元，獲用家以1,258萬元承接，呎價約17,545元。原業主於2014年9月以1,010萬元買入單位，持貨8年，現帳面賺248萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日香港新冠肺炎疫情正處於平台期，每日確診宗數沒有下跌，冬季或會再度活躍，有機會影響全面通關步伐，加上現時的檢疫放寬措施未能配合經濟復常，市民開始擔心香港經濟進一步下滑，未敢貿然入市，令樓市一手及二手交投陷入冰封局面。

利嘉閣地產統計顯示，過去周末兩日十大指標屋苑錄6宗成交，按周減少1宗，只有麗港城、新都城、美孚新邨及嘉湖山莊錄得交投。利嘉閣地產總裁廖偉強指，目前本港經濟仍未見曙光，大部分人都等待內地二十大會議後的變化，以及《施政報告》會否有措施推動經濟及民生復常，故物業市場內不少買家仍採取觀望態度，暫緩入市步伐；業主同等待《施政報告》的利好消息，議價幅度暫時收窄，形成買賣雙方膠著局面；加上新盤市場欠缺焦點，未能凝聚市場氣氛，導致二手市況續向淡靜。