二手豪宅市況｜紅山半島全海景洋房放售 市值約8400萬 呎價3.2萬

紅山半島為大潭少有大型低密度住宅項目，屋苑沿白筆山海岸而建，面向大潭港及龜背灣，而放售物業為棕櫚徑87洋房，目前市值約8,400萬元。

樓高 4 層 附 花園、大車庫、平台及天台

1990年入伙的紅山半島，位於大潭白筆山道18號，上述放盤為棕櫚徑87洋房。負責是次獨家代理的仲量聯行指，物業為一幢4層高洋房，實用面積達2,623方呎，附設花園、平台及天台等戶外空間，可俯瞰開揚南區海灣景色；物業更配置特大私人車庫，方便住戶日常自駕出入。目前該洋房物業將連租約出售，以市值約8,400萬港元計，平均實用呎價32,024港元。

另外，屋苑配套亦相當完善，會所設有泳池、網球場、桌球室、健身室及兒童遊樂場等休閒娛樂設施。由於屋苑依山面海，自成一隅，私隱度極高，但交通亦算便利，屋苑設有穿梭巴士前往毗鄰赤柱、筲箕灣及中環區，而屋苑附近的紅山廣場亦有超市及教育中心等生活設施，可滿足住戶日常所需。