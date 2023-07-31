二手豪宅市況｜紅山半島全海景洋房放售 市值約8400萬 呎價3.2萬

今年初通關後，二手豪宅市場不乏交投。南區大型低密度豪宅屋苑紅山半島，新近有一幢洋房放盤，市場人士指，物業市值約8,400萬港元，平均呎售約3.2萬元。
樓高4層 附花園、大車庫、平台及天台
1990年入伙的紅山半島，位於大潭白筆山道18號，上述放盤為棕櫚徑87洋房。負責是次獨家代理的仲量聯行指，物業為一幢4層高洋房，實用面積達2,623方呎，附設花園、平台及天台等戶外空間，可俯瞰開揚南區海灣景色；物業更配置特大私人車庫，方便住戶日常自駕出入。目前該洋房物業將連租約出售，以市值約8,400萬港元計，平均實用呎價32,024港元。
另外，屋苑配套亦相當完善，會所設有泳池、網球場、桌球室、健身室及兒童遊樂場等休閒娛樂設施。由於屋苑依山面海，自成一隅，私隱度極高，但交通亦算便利，屋苑設有穿梭巴士前往毗鄰赤柱、筲箕灣及中環區，而屋苑附近的紅山廣場亦有超市及教育中心等生活設施，可滿足住戶日常所需。
仲量聯行香港資本市場投資部資深董事譚顯明表示，儘管近月豪宅市場交投回落，但紅山半島樓價仍然企穩，可見物業具有一定保值能力和升值潛力。是次放售項目屬於低密度豪宅，景觀開揚，可盡覽南區海灣景色，四周環境清幽靜謐，同時生活及娛樂設施齊備，出入市區交通亦相當方便，料將吸引投資者及置業人士垂青。