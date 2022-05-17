二手豪宅成交｜放盤兩年 「明星盤」傲瀧三房3,100萬成交 帳蝕663萬

有「清水灣明星盤」之稱的西貢傲瀧，近日錄得蝕讓成交。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，單位為12座地下連花園特色戶，實用面積1,710方呎，花園面積逾300多方呎，屬四房兩廳連工人房間隔，望園景和樓景，物業已放盤兩年，原叫價3,000萬，但一直未到價；見近日樓市氣氛回暖，遂反價沽售，終以3,100萬元易手，平均實用呎價18,129元，造價較同類單位低約10%。單位座向西面，前方是同屋苑的複式單位，景觀以園景和樓景為主。
一手買入 持貨近4年
廖振雄指出，原業主於2018年7月以3,763萬元一手購入上址，主要作投資放租用途，持貨近4年至今沽出，賬面蝕663萬元，單位期內料跌近18%。他又稱，與當時一般分層單位一手呎價約16,000至18,000元相比，上址單位雖屬特色戶，但買入價略高，或許與當時發展商提供很多買樓優惠，在「拉上補下」的情況下，至今沽售，賬面蝕讓或未必那麼多。而3,100萬元的成交價亦屬筍價。廖振雄續稱，西貢傲瀧今年暫錄得5宗成交，當中有2宗屬蝕讓成交，其餘3宗為平手或微賺成交個案。
名人藝人先後入市
傲瀧是近年新晉豪宅屋苑之一，由21座住宅大廈及6座住宅大樓組成，位置鄰近將軍澳電視城，故吸引不少名人和藝人先後入市，包括已故「六嬸」方逸華、藝人袁偉豪及張寶兒夫婦、王浩信、歌手周柏豪、關智斌及Dear Jane主音黃天翱等。另外，項目發展商新世界（017）早前亦售出一個傲瀧四房貨尾分層單位，單位為1座6樓A室，實用面積1,945方呎，四房連雙套房間隔，享海景及山景，成交價7,410.3萬元，實呎38,099元，成交價創項目分層單位新高。