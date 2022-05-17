二手豪宅成交｜放盤兩年 「明星盤」傲瀧三房3,100萬成交 帳蝕663萬

有「清水灣明星盤」之稱的西貢傲瀧，近日錄得蝕讓成交。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，單位為12座地下連花園特色戶，實用面積1,710方呎，花園面積逾300多方呎，屬四房兩廳連工人房間隔，望園景和樓景，物業已放盤兩年，原叫價3,000萬，但一直未到價；見近日樓市氣氛回暖，遂反價沽售，終以3,100萬元易手，平均實用呎價18,129元，造價較同類單位低約10%。單位座向西面，前方是同屋苑的複式單位，景觀以園景和樓景為主。

一手買入 持貨近 4 年 廖振雄指出，原業主於2018年7月以3,763萬元一手購入上址，主要作投資放租用途，持貨近4年至今沽出，賬面蝕663萬元，單位期內料跌近18%。他又稱，與當時一般分層單位一手呎價約16,000至18,000元相比，上址單位雖屬特色戶，但買入價略高，或許與當時發展商提供很多買樓優惠，在「拉上補下」的情況下，至今沽售，賬面蝕讓或未必那麼多。而3,100萬元的成交價亦屬筍價。廖振雄續稱，西貢傲瀧今年暫錄得5宗成交，當中有2宗屬蝕讓成交，其餘3宗為平手或微賺成交個案。