二手豪宅成交｜溱岸8號四房累減1000萬沽 用家2000萬承接

本地二手樓市場隨著中港兩地通關，氣氛普遍有好轉。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄近60宗二手成交，其中溱岸8號本月暫錄約2宗買賣，屋苑最新錄1座中層A室成交，單位建築面積1,646方呎，實用面積1,263方呎，屬四房雙套及工人套房間隔，去年7月時叫價約3,000萬元，10月減至2,450萬元，日前議價後以2,000萬元易手，實用面積呎價15,835元，累減1,000萬元，

據了解，新買家為用家，見上址單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。原業主則於2015年以1,920萬元購入物業，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約80萬元離場，單位期內升值約4.2%。