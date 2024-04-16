二手連爆蝕百萬賣樓 奧運站5年貶兩成

另一鐵路盤藍田匯景花園，中原廖忠堅稱，屋苑5座高層B室兩房，實用面積537方呎。原開價728萬元，最後獲首置客以700萬元購入，呎價13,035元。原業主於2021年以846萬元入市，持貨3年轉手帳面蝕146萬元或約17%。

樓市稍為回氣，二手市場連錄多宗蝕讓個案，且損失金額達百萬元。損手幅度最大為奧運站維港灣，消息指屋苑3座中層H室三房，實用面積645方呎，以1,130萬元易手，呎價17,519元，較市價低約5%。原業主於2019年以約1,450萬元入市，持貨約5年，現轉手帳面損失320萬元或約22%。

SEA TO SKY月內成交全見紅

正值有大型新盤以低價推售的將軍澳日出康城，有業主決定止蝕離場。第8期SEA TO SKY 2座高層J室三房套，實用面積798方呎。原叫價1,250萬元放售，終以1,222萬元售出，呎價15,313元。原業主於2021年以1,447萬元入市，持貨約3年，帳面跌價225萬元或近16%。區內代理指，屋苑本月3宗二手成交均屬蝕讓。

上車屋苑亦難逃厄運，中原黎宗文說，沙田中心本月暫錄2宗成交，包括東寧大廈(A座)低層F室兩房，實用面積297方呎。原開價450萬元，終以410萬元獲用家承接，呎價13,805元。原業主於2019年以515萬元入市，持貨約5年，現轉手帳面虧損105萬元或約20%。