二級歷史建築｜般咸道35號全幢放售 意向價2億

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）承業主們委託為獨家代理公開邀約出售般咸道35號全幢商住物業及招標出售地庫至一樓。物業地盤面積約1,648方呎，全幢面積約6,545方呎。可全幢出售或與地庫至一樓分開拆售；公開邀約及招標截止日期為今年12月18日正午12時。據悉，意向價約2億元。 2011 年列為二級歷史建築 般咸道35號於2011年3月列為二級歷史建築，根據評級定義，二級歷史建築為「具特別價值而須有選擇性地予以保存的建築物」；然而，評級制度屬行政性質，為釐定歷史建築的文物價值及保育需要提供客觀基礎。評級不會影響建築物的業權、管理權、使用權和發展權。

物業為上居下舖的商住物業，樓高總共4層，連地庫每層佔約1,115至1,600方呎。物業擁有新古典主義建築設計，屋簷設有古典主義山牆，建築多處體現羅馬及希臘設計元素。此精湛工藝展示當年業主財力和地位，流露出優雅與莊重，讓人感受到歷史的厚重和藝術的美感。另外，物業位置優越，位處於正街自動扶梯連接系統旁，西營盤港鐵站僅2分鐘步距。般咸道該段擁有多座法定古蹟歷史建築如英皇書院及香港大學多座歷史大樓，充滿濃厚的歷史及文化氛圍。

第一太平戴維斯九龍商業銷售部經理鄧智聲表示，物業擁有999年地契，是香港僅存的歐式戰前建築，屬於二級歷史建築。加上物業外牆體現當年的精湛工藝，是經過多年傳承的藝術結晶品。此類商住物業於新加坡深受歡迎，價值源於物業稀有性和美麗外觀，已有各地名人及富豪入市。對於建築藝術及收藏價值的物業有興趣的投資者，絕對是千載難逢的機會。 翻查資料，般咸道35號近77%業權於2022年11月曾推出市場放售，當時意向價1.42億元。該物業地下及一樓全層於2008年曾由詩琳控股集團承租，每月租金9萬元，及後在2011年租金升至11萬元。