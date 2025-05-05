五一黃金周｜新地：商場人流及生意額錄雙位數升幅｜商場動態

總結勞動節推廣高峰期 (5月1日至 5日共5天)，新地旗下商場人流及生意額較去年升雙位數字。

為吸納「五一」勞動節消費，新鴻基地產(016)旗下商場特地在多區舉行特式活動，吸引不少內地旅客、毛孩族、家庭客到場歡度5天勞動節假期。新地執行董事馮秀炎表示，總結勞動節推廣高峰期 (5月1日至 5日共5天)，餐飲、珠寶配飾、美妝等商戶最為受惠，新地旗下商場人流及生意額較去年升雙位數字。 馮秀炎指，因不少港人留港及大量內地客訪港，市面零售氣氛理想，如旗下重點商場主吸年青消費群，最愛日韓潮流新品，今次把經典韓風IP快閃店帶來香港，設計師亦到場與客交流，留港都可以買品牌新品，不用飛往韓國，大受鐵粉歡迎，限量版產品5天全告售罄。有見現時內地客訪港目的多元，既有消費客，亦有追求深度遊，所以商場在節目安排要更與別不同，包括加入互動元素讓客人參與，所以空中海洋表演特地加入噴灑泡泡環節，加強觀眾投入感；景點打造更講求獨特性，如銅鑼灣商場利用維港海景優勢，以一站多景為賣點，打造最新海景觀賞點—維港空中花園，包羅維港午炮、銅鑼灣避風塘、維港日夜景等；且趕及「五一」前在花園增設觀景望遠鏡，不少旅客均大讚服務體貼。

此外，針對消費客群，多區商場推出多重消費禮遇加強客人消費力，如夥拍大眾點評免費送500元「旅客大禮包」、與銀聯「優計劃」合作推出電子現金券回贈、另有針對奢侈品消費立減2,000元回贈等。例如因金器能保值，故有租戶反映內地旅客對龍鳳鈪、金粒最有需求。另個別高端品牌快將加價，尖沙咀商場明顯見旅客趁平多買，兼賺場內節日優惠禮遇；亦見港人趁機多買保值及為母親節選禮物，有名錶租戶透露單日營業額近百萬元。而入夏必備保濕防曬品，旅遊區的美妝產品亦受旅客歡迎，甚至為參加抽獎而推高單價。各區商場又設不同主題的手信或美食市集，如以地道香港食品如「鵝蛋蛋卷」等招徠，回應旅客喜好平食港式滋味的新趨勢。有見母親節將至，民生區如大埔、元朗等商場分別提早推出母親節市集、或與按摩椅租戶舉行展覽，成功為場內消費氣氛升溫。

料未來月份港人會選擇留港消閒渡假 馮秀炎稱，港人外遊多選日韓泰，但近日東南亞地區較多極端天氣狀況，港人經過近月外遊潮後，預料未來月份會選擇留港消閒渡假，是次「五一」黃金周開始呈現這趨勢，各區均見本地市民消費力回暖，民生區餐飲消費力特強，同時帶動零售銷售（如美白護膚、個人保健產品、運動戶外用品等），承接下週母親節禮品及餐飲消費，慶祝日子延接下來，預料未來時候港人留港消閒、購物，整體零售市場開始復常。