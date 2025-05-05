五一黃金周｜沙田新城市廣場斥700萬推廣費 人流及生意額錄雙位數升幅｜商場動態

在多項推廣活動刺激下，沙田新城市廣場於黃金周長假期的人流及生意額按年上升10%及12%。

新鴻基地產(016)旗下的新城市廣場積極搶攻「五一黃金周」商機，斥資700萬元推廣費，首次聯乘POP MART人氣角色DIMOO，以crossover Disney人物造型打造7大經典打卡位節日佈置，吸引旅客來港體驗氣氛之餘，亦推出多項消費優惠。在多項推廣活動刺激下，黃金周長假期的人流及生意額按年上升10%及12%。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場一向受旅客及本地顧客歡迎，今年「五一黃金周」假期商場斥700萬元推廣費策動連串活動及消費獎賞，包括與近年於國內外掀起盲盒潮流的POP MART合作，以人氣IP DIMOO 聯乘 Disney角色造型打卡位吸人流，成為人氣話題遊玩熱點，再加上年度購物慶典感謝祭Just Buy Weeks及消費印花賞同步推出，均有助刺激遊客及各區市民到訪及消費。商場同步舉行年度感謝祭「Just Buy Weeks」，聯同參與商戶推出近200項低至二折的折扣優惠，同時亦推出各項消費回贈包括最高消費王獎賞及額外積分獎賞，帶動整體人流及生意額於黃金周假期均報捷。