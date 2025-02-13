五大發展商佔總貨尾比例升至53.8% 增幅以兩房最多｜樓市數據

據中原地產統計，截至2024年12月份，選取2016年及以後首次推出之新盤統計，貨尾量18,873個，按年減少107個，微跌0.6%。但五大發展商(長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)、信和置業(083))貨尾量共10,162個，按年增加683個或7.2%，佔總貨尾量比例由2023年底49.9%進一步上升至53.8%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，因新盤集中一房及兩房供應，貨尾量尤以兩房增幅最多，佔總貨尾量比例由33%進一步上升至35.8%。 按房型分類，兩房、一房及四房或以上的貨尾均錄得上升，而開放式及三房則下跌。全港兩房的待售單位最多，貨尾有6,752個，按年增加485個或7.7%，升幅為各房型中最大，佔比錄35.8%。一房有4,820個，增加110個或2.3%，佔比25.5%。三房4,400個，減少344個或7.3%，佔比23.3%。四房或以上1,957個，微增24個或1.2%，佔比10.4%。開放式貨尾單位最少，只有944個，按年減少382個或28.8%，佔比僅5%。

五大發展商之中，新地的貨尾量達3,715個，按年增加352個或10.5%，市場佔比由17.7%升至19.7%，高踞榜首。近八成的待售單位偏向於兩房或以上的戶型，共有2,951個。主要為三個項目包括屯門「NOVO LAND」2A期、元朗「The Yoho Hub」第B期及「天璽．海」第1期。新地的貨尾分布，兩房915個，佔24.6%；三房1,282個，佔34.5%；以及四房或以上754個，佔20.3%。 恒地有3,125個，雖按年減少300個或8.8%，但仍位列第二，佔比由18%降至16.6%。待售單位約六成為開放式及一房的戶型，共有1,869個。主要為紅磡「THE HADDON」及長沙灣「Belgravia Place」第1期兩個項目。恒地的貨尾分布，開放式277個，佔8.9%；一房1,592個，佔50.9%。

新世界由2023年底第九位升至2024年底第五位，主要因為貨尾量大增802個至1,340個，升幅達1.49倍，佔比由2.8%升至7.1%。待售單位有63.1%為兩房戶，錄845個，集中於黃大仙(啟德)「柏蔚森」2期。 信置的貨尾有1,408個，減少467個或24.9%，佔比由9.9%降至7.5%。待售單位集中一房及兩房，佔72.6%，共有1,022個，主要為將軍澳日出康城第11期C及D「凱柏峰」II及III。 長實貨尾急增296個或1.07倍，惟數目仍然較少，只有574個，佔比僅3.0%。長實待售單位主要為三房及四房或以上單位，佔76%，共有436個。

另外，選取五個貨尾總數較多的發展商(會德豐地產、嘉華國際(173)、中國海外發展(688)、華懋集團、路勁基建)之中，會德豐的貨尾最多，有1,754個，按年增加372個或26.9%，佔比由7.3%升至9.3%。會德豐有逾五成待售單位屬兩房戶，有984個，主要為黃大仙(啟德)「Miami Quay I」。 中國海外貨尾有738個，急增361個或95.8%，躋下九龍建業(034)進佔十大，佔比由2%升至3.9%。中國海外七成半以上的待售單位均為一房及兩房，共有561個，集中於黃大仙(啟德)「維港．雙鑽」。 本文選取2016年及以後首次推出之300個單位以上新盤，五大發展商(長實、恒地、新世界、新地、信置)則包括旗下所有新盤，以及環海．東岸和滿名山作統計。貨尾量是以整個項目總單位數目減去售出量計算。售出量是以「一手住宅物業售出資訊網」上的銷售登記數字為準。合作發展商之樓盤，貨尾數目歸入負責銷售的發展商。