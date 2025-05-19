五輪公開發售一Q清 SIERRA SEA兩期不足一個月速沽1300伙

市場矚目新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」昨日(18日)展開第1B期次輪銷售385伙，當中價單發售的376伙即日獲買家全數認購。計及上期第1A(2)期三輪銷售，「SIERRA SEA」連續五輪公開發售創即日沽清佳續；自4月底開售迄今計，不足一個月已火速售出約1,300伙。
項目第1B期次輪銷售上午8時30分開始，市傳至晚上6時多價單發售單位售罄。中原指，A組時段錄得7組大手客購入2伙。受惠項目銷情熾熱，帶動周末一手成交錄約435宗，較對上周末約50宗，按周飆逾7倍。
向隅客王生：現供平過租 長租必輸
買家王先生(圓圖)於項目前四輪均有入票惟未能中籤，最終今輪斥約440萬元買兩房自住，認為價錢合理，「400幾萬、呎價萬一蚊買到有海景，搵唔到第二個」。他對後市未言樂觀，指外圍環境存在太多不確定性，樓市發展或會較差，但長遠計以此價錢入市自住頗穩陣，又稱目前供平過租，租樓如「倒水出去」，自己曾有數個物業放租，知道租客心態，認為「長租必輸」。
現居於西貢買家陳女士斥逾600萬元買三房自住，屬首次置業。她說自己都驚樓價跌，因小朋友開始大，見價錢負擔得起，有居住需要而入市。
GRAND SEASONS周三賣168伙
會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」新加推3號價單共138伙，折實價473.9至 1,388萬元，折實呎價14,348至19,385元，折實平均呎價15,227元。是次首度推出第1A座G室，屬今期最優質海景一房單位。同時落實周三(21日)起發售新一批168伙。
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料本月可錄3000宗一手成交
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，多個利好樓市消息湧現，中美關稅戰降溫、港元拆息持續回落，皆有助吸引更多用家及投資者入市。發展商把握時機繼續推盤，料本月可達3,000宗一手成交，創14個月新高。