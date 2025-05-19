五輪公開發售一Q清 SIERRA SEA兩期不足一個月速沽1300伙

市場矚目新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」昨日(18日)展開第1B期次輪銷售385伙，當中價單發售的376伙即日獲買家全數認購。計及上期第1A(2)期三輪銷售，「SIERRA SEA」連續五輪公開發售創即日沽清佳續；自4月底開售迄今計，不足一個月已火速售出約1,300伙。

向隅客王生：現供平過租 長租必輸

買家王先生(圓圖)於項目前四輪均有入票惟未能中籤，最終今輪斥約440萬元買兩房自住，認為價錢合理，「400幾萬、呎價萬一蚊買到有海景，搵唔到第二個」。他對後市未言樂觀，指外圍環境存在太多不確定性，樓市發展或會較差，但長遠計以此價錢入市自住頗穩陣，又稱目前供平過租，租樓如「倒水出去」，自己曾有數個物業放租，知道租客心態，認為「長租必輸」。

現居於西貢買家陳女士斥逾600萬元買三房自住，屬首次置業。她說自己都驚樓價跌，因小朋友開始大，見價錢負擔得起，有居住需要而入市。

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