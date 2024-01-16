亞太房地產投資一覽！世邦魏理仕：香港投資者出售意願強 日本連續5年成首選地｜樓市走勢

根據調查，由於投資者傾向已發展、透明及流動性強的市場，新加坡及澳洲分別排名為第二及第三位具有吸引力的投資目的地。印度則為亞太地區新興市場的首選，當中孟買和德里吸引長綫投資者。

世邦魏理仕今日（16日）發表《2024 年亞太區投資者意向調查》，顯示日本連續第5年成為亞太地區跨境房地產投資目的地城市的首選，投資者一般聚焦東京、大阪和其他主要城市。而澳洲、新加坡及香港特別行政區的投資者展示出強烈出售意願。

預計下半年投資活動加速 偏向增值策略

與去年相比，亞太區内投資者將計劃繼續進行房地產收購計劃，預計高資產淨值投資者及私人投資者將成為最活躍的買家，其次為機構投資者。在2024年，亞太區投資者將偏向增值策略，以獲得具吸引力的回報，他們特別關注不良資產及債務解決方案，以實現其投資目標。另外，超過一半的澳洲和韓國投資者打算增加對房地產的整體配置，預計2024 年上半年價格將進一步調整。

該行全球資本市場投資以及亞太區研究部主管金緯表示，鑑於加息周期或放緩，未來6至12個月投資量回升，投資者正密切關注所需的進一步價格調整，預計下半年投資活動將加速。