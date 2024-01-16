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地產
2024-01-16 18:48:32

亞太房地產投資一覽！世邦魏理仕：香港投資者出售意願強 日本連續5年成首選地｜樓市走勢

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亞太房地產投資一覽！世邦魏理仕：香港投資者出售意願強 日本連續5年成首選地｜樓市走勢

新加坡及澳洲分別排名為第二及第三位具有吸引力的投資目的地。（資料圖片）

世邦魏理仕今日（16日）發表《2024 年亞太區投資者意向調查》，顯示日本連續第5年成為亞太地區跨境房地產投資目的地城市的首選，投資者一般聚焦東京、大阪和其他主要城市。而澳洲、新加坡及香港特別行政區的投資者展示出強烈出售意願。

根據調查，由於投資者傾向已發展、透明及流動性強的市場，新加坡及澳洲分別排名為第二及第三位具有吸引力的投資目的地。印度則為亞太地區新興市場的首選，當中孟買和德里吸引長綫投資者。

預計下半年投資活動加速 偏向增值策略

與去年相比，亞太區内投資者將計劃繼續進行房地產收購計劃，預計高資產淨值投資者及私人投資者將成為最活躍的買家，其次為機構投資者。在2024年，亞太區投資者將偏向增值策略，以獲得具吸引力的回報，他們特別關注不良資產及債務解決方案，以實現其投資目標。另外，超過一半的澳洲和韓國投資者打算增加對房地產的整體配置，預計2024 年上半年價格將進一步調整。

該行全球資本市場投資以及亞太區研究部主管金緯表示，鑑於加息周期或放緩，未來612個月投資量回升，投資者正密切關注所需的進一步價格調整，預計下半年投資活動將加速。

寫字樓租戶需求上升 將迎重新定價

至於商鋪及寫字樓調查顯示，超過60%的投資者正積極在非核心區域尋找價格優惠且設施齊全的辦公室，他們亦預計價格下降及租戶需求上升。澳洲、香港特別行政區及中國大陸的辦公室預計將進一步重新定價。此外，儘管 2023 年零售業將趨於穩定，但超過一半的投資者預期以更優惠價格購買購物中心及核心區商鋪。

該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示高昂的融資成本加劇了房地產的負收益，為房地產投資者面臨的挑戰。展望未來，在中國內地強勁成長的推動下，香港經濟預計將於2024年復甦，而潛在減息將激發投資興趣，並創造更多投資機會。 零售、酒店及住宅資產將受到投資者的青睞。

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