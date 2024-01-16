亞太房地產投資一覽！世邦魏理仕：香港投資者出售意願強 日本連續5年成首選地｜樓市走勢

世邦魏理仕今日（16日）發表《2024 年亞太區投資者意向調查》，顯示日本連續第5年成為亞太地區跨境房地產投資目的地城市的首選，投資者一般聚焦東京、大阪和其他主要城市。而澳洲、新加坡及香港特別行政區的投資者展示出強烈出售意願。
根據調查，由於投資者傾向已發展、透明及流動性強的市場，新加坡及澳洲分別排名為第二及第三位具有吸引力的投資目的地。印度則為亞太地區新興市場的首選，當中孟買和德里吸引長綫投資者。
預計下半年投資活動加速 偏向增值策略
與去年相比，亞太區内投資者將計劃繼續進行房地產收購計劃，預計高資產淨值投資者及私人投資者將成為最活躍的買家，其次為機構投資者。在2024年，亞太區投資者將偏向增值策略，以獲得具吸引力的回報，他們特別關注不良資產及債務解決方案，以實現其投資目標。另外，超過一半的澳洲和韓國投資者打算增加對房地產的整體配置，預計2024 年上半年價格將進一步調整。
該行全球資本市場投資以及亞太區研究部主管金緯表示，鑑於加息周期或放緩，未來6至12個月投資量回升，投資者正密切關注所需的進一步價格調整，預計下半年投資活動將加速。
寫字樓租戶需求上升 將迎重新定價
至於商鋪及寫字樓，調查顯示，超過60%的投資者正積極在非核心區域尋找價格優惠且設施齊全的辦公室，他們亦預計價格下降及租戶需求上升。澳洲、香港特別行政區及中國大陸的辦公室預計將進一步重新定價。此外，儘管 2023 年零售業將趨於穩定，但超過一半的投資者預期以更優惠價格購買購物中心及核心區商鋪。
該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，高昂的融資成本加劇了房地產的負收益，為房地產投資者面臨的挑戰。展望未來，在中國內地強勁成長的推動下，香港經濟預計將於2024年復甦，而潛在減息將激發投資興趣，並創造更多投資機會。 零售、酒店及住宅資產將受到投資者的青睞。