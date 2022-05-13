亞洲區銀行連租日出康城3戶海景戶供員工居住 簽訂兩年「死約」涉租金173萬

隨著新企業在港發展空間需求增大，全港第三個工業邨即將軍澳工業邨，現稱將軍澳創新園，成為不少新科技公司進駐目標。鄰近將軍澳創新園的日出康城，區內租賃需求亦增多，近日有一家亞洲區國家級銀行於區內連環承租3個單位，並與業主簽訂2年「死約」，以3伙單位月租共7.2萬元計算，2年涉及租金173萬元。

香港科技園旗下的將軍澳創新園，乃本地及海外公司拓展科技業務熱點之一，現時區內亦建有多間數據中心，帶動區內住宅租賃需求。中原高級分區營業董事伍錦基指，近日有亞洲區國家級銀行看好日出康城發展前景，除了鐵路外，跨灣大橋通車在望，區內物業樓齡年輕，因而受公司客垂青。