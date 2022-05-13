亞洲區銀行連租日出康城3戶海景戶供員工居住 簽訂兩年「死約」涉租金173萬

隨著新企業在港發展空間需求增大，全港第三個工業邨即將軍澳工業邨，現稱將軍澳創新園，成為不少新科技公司進駐目標。鄰近將軍澳創新園的日出康城，區內租賃需求亦增多，近日有一家亞洲區國家級銀行於區內連環承租3個單位，並與業主簽訂2年「死約」，以3伙單位月租共7.2萬元計算，2年涉及租金173萬元。
香港科技園旗下的將軍澳創新園，乃本地及海外公司拓展科技業務熱點之一，現時區內亦建有多間數據中心，帶動區內住宅租賃需求。中原高級分區營業董事伍錦基指，近日有亞洲區國家級銀行看好日出康城發展前景，除了鐵路外，跨灣大橋通車在望，區內物業樓齡年輕，因而受公司客垂青。
該亞洲區銀行一口氣簽訂3伙單位租約，包括以月租2.4萬元承租日出康城LP6 3座低層E室，實用面積728方呎，屬3房單位，平均呎租33元。業主於2019年以1,070萬元購入，可享租金回報2.7厘。同屋苑的5座低層D室，實用面積702方呎，月租同為2.4萬元，實用呎租約34元，業主2018 年1,060 萬元購入，租金回報約2.7 厘。
另外，以月租同屬2.4萬元承租日出康城SEA TO SKY 2座低層H室，實用面積758方呎，屬於3房單位，面向西南，望正跨灣大橋海景，平均呎租32元。業主去年以1,240萬元購入，是次租出，租金回報2.3厘。據悉，上述銀行界租戶要求承租單位，需全屋齊傢電齊備，每伙可供2至3人居住，免租期5天，租戶一口氣為3伙單位簽訂2年「死約」，意味綑實租金水平，業主亦享有穩定租金收益。
作者: HOUSE730智能搵樓平台