亞洲樓王｜山頂MOUNT NICHOLSON驚人蝕讓！四房大宅4年實蝕1.65億

樓市好轉，不過超級豪宅罕有爆出驚人蝕讓個案！貴為「亞洲樓王」的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，有內地客近期沽出1伙四房大宅，持貨4年帳面大幅貶值近1.4億元或26%；計及蝕費，實蝕金額恐高達1.65億元。以港島藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城兩房單位近期市價近1,000萬元計算，虧損金額足以購入約16伙。
新買家料屬內地客
市場消息指，MOUNT NICHOLSON中層D單位，實用面積4,596方呎，屬四房四套間隔，上月底連一個車位以3.9億元沽出，呎價約84,856元。據了解，新買家以聯名形式買入單位，二人英文名字均為普通話拼音，估計為內地客，是次交易只須付樓價4.25%印花稅，涉資約1,657.5萬元，即屬首置名義入市。
據悉，原業主英文名字亦為普通話拼音，料為內地客；於2018年10月以近5.2億元一手購入單位，及後於2021年再斥900萬元購入屋苑一個車位，合共涉資近5.29億元，按最新成交價計，持貨4年多，帳面已虧損約1.39億元或約26.3%；計及使費，恐實蝕約1.65億元離場。
翻查資料，太古城一個實用面積約603方呎兩房單位，望園景，附有裝修，以980萬元易手，按上述MOUNT NICHOLSON原業主虧損1.65億元，足以購入約16伙。
業主星光熠熠 包括賭王四太梁安琪
MOUNT NICHOLSON目前是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑，屋苑一個高層D室連3個車位於2021年11月以近6.4億元成交，呎價高達14.08萬元。屋苑業主星光熠熠，包括賭王四太梁安琪、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻、雲鋒基金創辦人虞鋒、澳博控股(880)行政總裁蘇樹輝等。