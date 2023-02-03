亞洲樓王｜山頂MOUNT NICHOLSON驚人蝕讓！四房大宅4年實蝕1.65億

樓市好轉，不過超級豪宅罕有爆出驚人蝕讓個案！貴為「亞洲樓王」的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，有內地客近期沽出1伙四房大宅，持貨4年帳面大幅貶值近1.4億元或26%；計及蝕費，實蝕金額恐高達1.65億元。以港島藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城兩房單位近期市價近1,000萬元計算，虧損金額足以購入約16伙。

新買家料屬內地客

市場消息指，MOUNT NICHOLSON中層D單位，實用面積4,596方呎，屬四房四套間隔，上月底連一個車位以3.9億元沽出，呎價約84,856元。據了解，新買家以聯名形式買入單位，二人英文名字均為普通話拼音，估計為內地客，是次交易只須付樓價4.25%印花稅，涉資約1,657.5萬元，即屬首置名義入市。