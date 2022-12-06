交投少近四成｜三成鐵路盤 樓價挫逾15%

二手樓價未止瀉，向來防守力強的鐵路沿線屋苑無論交投量及呎價均向下。按中原地產樓市大數據，今年截至11月全港56個鐵路沿線屋苑僅錄4,872宗二手買賣登記，較去年同期7,904宗減近四成；年內更有多達9個屋苑跌價逾兩成，18個屋苑或32%，跌逾15%，以市區樓佔多，當中天后站上蓋栢景臺呎價重挫26%最傷。

中原城市領先指數CCL今年以來已累跌近15%，56個鐵路屋苑之中，今年暫時有逾九成、即51個屋苑樓價皆報跌。其中跌幅最大的栢景臺，11月平均呎價報21,763元，與去年底29,468元相比，大跌26%；其次是九龍站上蓋的漾日居，呎價由去年底26,952元，跌至上月20,408元，幅度達24%。朗屏站朗城滙及康城站MALIBU呎價同失守2萬元，上月低見16,263元及15,511元。

中原陳家鴻表示，栢景臺已連續4個月零成交，屋苑業主叫價向來硬淨，令交投淡靜。對上一宗成交為2座中低層D室，實用面積919方呎，今年8月以2,000萬元易手，呎價21,763元。栢景臺今年暫錄7宗登記，按年減少56%。

迎海成交急減57% 見5年低

至於年內首20個交投量最活躍的二手鐵路屋苑中，以馬鞍山迎海跌幅最大，今年首11個月登記量跌穿100宗水平，僅98宗，較去年同期的228宗，大減57%，屬5年新低。其次是元朗YOHO Town，年內暫錄122宗成交，較去年同期279宗跌56%。大圍名城及馬鞍山新港城，成交宗數分別按年回落51%及50%；鴨脷洲海怡半島、柴灣杏花邨、九龍灣德福花園、鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及維景灣畔亦齊減逾四成。