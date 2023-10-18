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地產
2023-10-18 20:30:00

交投續跌｜中原按揭：非按保上會比例增 9月新批按保宗數創4年新低

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交投續跌｜中原按揭：非按保上會比例增 9月新批按保宗數創4年新低

今年9月份新批按保宗數及金額分別創過去48個月及47個月新低。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按證保險數字，今年9月份新批按保宗數連跌六個月，按月再減少28.6%，至1,438宗；金額亦連跌六個月，按月減少31.9%，至79.3億元，宗數及金額分別創過去48個月及47個月新低。

新取用按保連跌3個月跌穿千宗

9月份新取用按保亦回落至千宗以下水平，連跌三個月，按月再減少27.8%，至768宗，創過去46個月新低；貸款額亦按月回落30.9%，至42.2億元，同樣連跌三個月，創過去45個月新低。

王美鳳解釋，第三季樓市持續淡靜，物業交投跌至逾5年新低，加上7月政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價1,500萬元以下的基本按揭成數已提高至七成，讓買家可減少使用按保上會，市場上之按保比例隨之減少；兩項因素促使近期批出及取用之按保貸款量連月減少。由於近月樓市受壓交投量續跌，預料年內第四季數字仍未能扭轉將處於較低水平。

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交投續跌｜中原按揭：非按保上會比例增 9月新批按保宗數創4年新低

交投續跌｜中原按揭：非按保上會比例增 9月新批按保宗數創4年新低

今年首9個月新批按保額減18%

今年首9個月新批按保貸款有29,701宗，涉及金額1,655億元，較去年同期分別減少13.3%18.1%，宗數及金額均創過去4年同期新低。

至於今年首9個月新取用按保貸款有13,143宗，涉及金額753億元，較去年同期分別減少9%及減少12%，宗數及金額分別創過去4年及3年新低。

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