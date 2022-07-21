人棄我取 疫情舖位買得過？

第五波疫情確診人數有回落趨勢，加上特區政府新一輪電子消費券已正式發放，刺激市民的消費意欲有所回升，因疫情和社交距離措施而飽受重創的餐飲零售和服務業界隨即再現起色。政府於4月21日後已分階段逐步放寬社交距離措施，會進一步帶旺零售餐飲業，亦有助刺激舖市回升。

在疫情期間，已有不少小店因為不敵生意大跌而被逼結業，甚至連鎖企業亦要減少分店控制成本。在吉舖日多，人心偏向看淡舖市的情況下，是否人棄我取的入市買舖好時機？

考慮疫市買舖原因：

1．在疫市期間，零售店舖出現結業潮，就算核心商業區亦不能幸免。不單工商舖租賃成交銳減，更有報道指已錄得逾百宗店舖蝕讓個案。因舖位選擇多，供過於求故不乏業主願意「蝕讓套現」，投資者可以考慮「撈底」博反彈。

2．疫情雖未平息，但相信總有過去一日，加上特區政府亦不願見到經濟持續低迷，相信於疫情穩定後會再出招刺激經濟，而且現時買舖並不用繳納雙倍印花稅，屆時舖市將會受惠，有望止跌回升。

3．疫情期間業主只要願意減租，與租客共渡時艱，仍然會有租客願意租舖。加上政府已於4月21日後逐步放寬社交距離措施，對零售及餐飲界有很大幫助。

4．只要疫情穩定，港深有望再次通關，內地客再來港消費除可刺激零售市道外，亦會帶旺舖市。如有能力趁低水入市，日後回報可期。

延伸閱讀:

疫市下舖位消息：短租變長租？核心地段新地標出現？！

疫鬆綁舖市大翻身 投資舖位要買邊區？

工商舖樓宇買賣合約登記統計 (2022年5月份)

【專家樓評】發展北部都會區 利好上水、元朗舖位

揀舖學問多 買前搞清楚

散戶投資者需留意買舖學問多，要先做好功課。由於舖位種類繁多，如街舖、樓上舖、劏場舖等；舖位處於街頭/中/尾、轉角位等，除了影響價錢及租金外，對人流亦有會有影響。此外，於揀舖時還要留意：

A. 該舖位的用途是否有限制，如是否可做餐飲、藥房或其他指定用途。

B. 店舖附近環境及舖位的狀況，如附近是否有學校、寫字樓，舖位前是否有紅綠燈位或車站等，人流會聚集稍作停留，有助增加客流量。

C. 是否有足夠配套，如是否提供三相電，水及煤氣、舖內是否設有洗手間，以及是否合乎消防條例等。

D. 如有意購入的為劏場舖，是否有良好的管理和足夠宣傳招客，於疫市期間有否為租戶提供抗疫特別安排等。

E. 舖位前後是否有雨/污水渠位，以減低雨季時水浸或夏季污水渠排出臭味的機會。

延伸閱讀:

投資面面睇-買舖3大注意位大公開 靚舖要對正咩位置？

投資面面睇-鐵約舖位收租穩定 最受買家歡迎 便利店市值租金原來較低？

投資面面睇-買舖睇地點，仲要睇埋配套，有來去水位的商舖有何特點？

做好準備 無懼疫市衝擊

在考慮入市前，投資者還需要做好中長線防守的準備。因為誰也不知道會否再出現新一波疫情，到時若再推出更嚴格的社交距離措施，各行各業會再受拖累，舖市亦難免再陷困境，需要再面對舖位空置率上升及難以轉手的情況，故有意的投資者宜先衡量自己是否有能力應對逆市，做到就算長時間舖位丟空，亦不會影響資金鏈和生活。

即睇港九新界旺舖出租出售：https://oir.centanet.com/for-all/retail/