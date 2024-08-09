今季大計｜新地三盤應市 聚焦地王天璽．天

市場憧憬下月美國減息，發展商推盤意欲增強。其中新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」第1期昨公布將於季內推售，設有3座，涉及906伙，戶型涵蓋開放式至四房；集團同時宣布將於未來兩個月推售元朗「The YOHO Hub II」及何文田太子道西233號項目。

新地代理總經理胡致遠稱，項目擁多項獨有優勢，位處啟德城核心，前臨啟德車站廣場，屬區內最高住宅項目，最高單位達170米，同時亦設區內最大住宅基座商場，更是區內唯一可無縫連接港鐵啟德站，且可經行人隧道貫通AIRSIDE商場。

連地價總投資額約400億

資料顯示，「天璽．天」位處啟德1F區1號地皮，由新地於2018年以251.61億元投得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅官地迄今仍屬最貴，每方呎樓面地價17,776元。新地當年指，預計連地價整個項目總投資額約400億元。

