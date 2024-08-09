今季大計｜新地三盤應市 聚焦地王天璽．天

市場憧憬下月美國減息，發展商推盤意欲增強。其中新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」第1期昨公布將於季內推售，設有3座，涉及906伙，戶型涵蓋開放式至四房；集團同時宣布將於未來兩個月推售元朗「The YOHO Hub II」及何文田太子道西233號項目。
新地副董事總經理雷霆表示，集團旗下啟德跑道之王「天璽．海」上季推售，呎價屢創新高，今季將推售地王項目「天璽．天」，分為兩期發展，合共提供1,490伙，現率先推出第1期應市，預計入伙日期為明年6月30日，樓花期長約10個月。
新地代理總經理胡致遠稱，項目擁多項獨有優勢，位處啟德城核心，前臨啟德車站廣場，屬區內最高住宅項目，最高單位達170米，同時亦設區內最大住宅基座商場，更是區內唯一可無縫連接港鐵啟德站，且可經行人隧道貫通AIRSIDE商場。
連地價總投資額約400億
資料顯示，「天璽．天」位處啟德1F區1號地皮，由新地於2018年以251.61億元投得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅官地迄今仍屬最貴，每方呎樓面地價17,776元。新地當年指，預計連地價整個項目總投資額約400億元。
啟德維港．雙鑽取得入伙紙 料下半年開售
另外，中國海外發展(688)啟德海灣半島(Park Peninsula)新盤「維港．雙鑽」取得「佔用許可證」(入伙紙)，預計今年下半年開售。中國海外地產董事總經理游偉光稱，項目設兩幢住宅大廈，提供702伙，標準單位由開放式至三房，另有特色單位。項目前臨維多利亞港及都會公園，兼享啟德體育園景觀。
FINNIE上載樓書 一房平台面積達872呎
宏安地產(1243)鰂魚涌單幢式商住發展項目「FINNIE」昨上載售樓說明書，提供90伙，戶型涵蓋一房至三房套。據樓書顯示，全盤面積最細單位為2樓A室一房，實用面積223方呎，連433方呎平台。面積最大單位為29樓A室三房，實用面積626方呎，連254方呎平台及505方呎天台，內置樓梯上落。
該盤設有8伙特色單位，值得留意，其中2樓D室一房，實用面積248方呎，但平台面積達872方呎，即較單位內櫳面積大逾2.5倍。
「FINNIE」預計入伙日期為2026年5月31日，樓花期長約22個月。發展商預告，短期內會開放示範單位。