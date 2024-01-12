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地產
2024-01-12 04:30:38
日報

今年大計｜日出康城12期成焦點 會德豐推5市區新盤逾2200伙

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日出康城 黃光耀 會德豐地產

一手交投氣氛略為回暖跡象，發展商敲定今年推盤大計。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團年內計劃推出逾2,200個全新單位，涉及最少5個市區項目，「打頭陣」有灣仔春園街項目及將軍澳日出康城第12A期，分別涉88伙及650伙，料季內登場。

黃光耀透露，春園街住宅項目有望最先推出，主打一房及兩房。至於日出康城第12期分為3期發展，合共提供1,985伙。當中第12A期及12B期已於去年8月獲批預售樓花同意書，前者650伙有機會今季內推出，後者則提供685伙，而12C期尚待獲批預售，提供650伙。
今年中至第三季部署推山頂超級豪宅種植道1號，暫計劃推售5座洋房；另啟德跑道區承豐道19號項目第1期，提供361伙。第四季計劃推出黃竹坑站港島南岸第6期，涉463伙。

黃光耀稱，去年《施政報告》推出多項「減辣」措拖，帶動專才及投資者入市意欲，相信將成為今年樓市的新動力，加上市場憧憬美國減息，期望今年樓價升約5%至8%。

去年售出逾千伙 吸金160億元

至於會德豐去年售出1,038伙，套現約160億元，銷售金額按年增加約七成。當中藍田「KOKO HILLS」第3期累售552伙，套現44.7億元。西南九龍合資項目「維港滙」年內賣出265伙，銷售金額近60億元，為年內全港最高銷售金額的一手現樓項目。集團去年第四季推出「置優越1088」先住後付的付款計劃，兩個月內成交金額逾5億元；另山頂超級豪宅PEAK COLLECTION系列去年銷售金額達13億元。

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薈鳴首輪超額6倍 近一成內地專才入票

今年頭炮開售新盤、宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」將於明日進行首輪發售165伙，昨午6時截票，共錄1,160個認購意向登記，超額認購逾6倍。執行董事程德韻表示，該盤首輪發售單位涵蓋5伙開放式、96伙一房及64伙兩房，實用面積200至375方呎。扣除最高30%折扣後，單位折實價338.8萬至744.5萬元，折實呎價14,251至19,970元，折實平均呎價16,622元。

營業及市務高級經理陳永盟稱，經初步分析認購登記意向數據，項目中近10%為內地專才，另外近50%為現居東九龍同區的居民，將視乎周六銷情，不排除即日加推單位應市。

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