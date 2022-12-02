今年新盤交投量恐見9年新低 貴價豪宅淡市成功突圍

在加息及新冠肺炎疫情影響下，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL上周已跌穿160點，單計今年下半年，樓價已跌逾12%。市況疲弱下，新盤難以推售，價錢亦不夠二手樓吸引。11月一手市場只錄得約220宗成交，較10月約370宗再跌四成，創8個月新低。
今年首10個月獲地政總署批出預售樓花同意書的單位涉20,121伙，較去年全年14,659伙多近四成。但據市場統計，今年以來一手市場暫錄得約8,900宗，若全年少於10,000宗一手成交，將創2013年新例後一手成交量新低。
11月只有3個全新市區盤開售，其中以價單方式發售的兩個上車項目，至今累售12伙，銷量佔已公布出價單單位約一成多。
澐璟11月吸金逾4億稱冠
相反貴價豪宅在淡市中成功突圍，華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟自11月中推售，合共售出13伙，涉資約4.38億元，成為11月吸金量最高新盤。
踏入12月，澐璟即錄得成交個案，昨日(1日)以招標方式售出1伙。據一手成交紀錄冊顯示，單位為6座20樓B室，實用面積784方呎，三房間隔，連1個車位以2,980萬元成交，呎價38,010元。澐璟自上月中推售，迄今累沽14伙，涉資近4.7億元。
朗譽周日首輪開賣128伙
雖然臨近年尾傳統淡月，但本月仍有不少新盤準備出擊，涉及逾2,000伙。其中提供634伙、保利置業與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，將於本周日(4日)首輪發售128伙，扣除最高15%折扣優惠後，單位折實價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860至19,484元，折實平均呎價17,938元。入場單位為第1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔。
University Hill料月內出擊
本月焦點新盤包括新鴻基地產(016)今年壓軸盤大埔白石角University Hill，提供607伙，由5座11至12層高住宅大廈組成，標準分層單位佔85%，戶型涵蓋開放式至三房，主打的兩房佔標準戶逾半；另15%為特色戶。項目今年5月已取得預售樓花同意書，預計入伙日期為2024年6月。
HENLEY PARK及明雋各提供740伙及76伙
市區方面，早於今年3月獲批預售、恒基地產(012)啟德沐泰街8號HENLEY PARK，提供740伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，預計入伙日期為本月底，或以現樓形式推售。
另外，佳明集團(1271)土瓜灣明雋提供76伙，全屬開放式及一房單位，標準單位實用面積介乎約228至262方呎，另有平台及天台特色單位，實用面積介乎約207至262方呎。由於屬舊契項目，無須申請預售樓花同意書，有機會月內開售。