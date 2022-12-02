今年新盤交投量恐見9年新低 貴價豪宅淡市成功突圍

在加息及新冠肺炎疫情影響下，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL上周已跌穿160點，單計今年下半年，樓價已跌逾12%。市況疲弱下，新盤難以推售，價錢亦不夠二手樓吸引。11月一手市場只錄得約220宗成交，較10月約370宗再跌四成，創8個月新低。

今年首10個月獲地政總署批出預售樓花同意書的單位涉20,121伙，較去年全年14,659伙多近四成。但據市場統計，今年以來一手市場暫錄得約8,900宗，若全年少於10,000宗一手成交，將創2013年新例後一手成交量新低。

11月只有3個全新市區盤開售，其中以價單方式發售的兩個上車項目，至今累售12伙，銷量佔已公布出價單單位約一成多。