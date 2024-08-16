今年新盤成交突破1萬宗 撤辣後首月佔四成 鐵路盤齊擁銷量吸金王｜一手市況

今年2月底政府全面撤辣釋放樓市購買力，帶動新盤交投激增，一手成交現已突破1萬宗，達到去年新盤全年成交宗數約96%。當中撤辣後首月售出逾4,100宗，佔今年成交約四成，兩鐵路盤銷情理想成焦點，各擁今年銷量王及吸金王。雖然近月撤辣效應逐漸消退，一手成交放緩，不過市場預期9月減息機會大增，發展商亦加快推盤步伐，至少6盤短期內接力登場。 會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列自今年3月開售截至周四(15日)累積售出785伙，套現逾49.5億元，屬今年銷量最高項目。當中第12A期「SEASONS PLACE」首輪銷售共368伙，即日沽清。

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今年4月初應市，開售即日售出406伙，套現近75億元，創2013年4月一手例生效後、約11年新盤單日套現金額新高。項目截止目前累積售出570伙，套現逾107.8億元，擁今年新盤「吸金王」，成交量亦位列今年新盤前三。

今年全年新盤成交宗數料能超越去年，然而撤辣至今後續動力不足，連月呈下跌趨勢，直至7月重返千宗水平，市場仍靜待大型新盤開售。目前受惠9月有望減息，發展商陸續出擊，包括新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期計劃季內率先推售，涉及906伙，由3座住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至四房間隔，預計關鍵日期為2025年年中。集團旗下元朗「The Yoho Hub」第2期第6座，以及與會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號項目涉及75伙，部署未來兩個月應市。