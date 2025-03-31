今年最傷蝕讓！緹山洋房1.38億易主 3年帳面蒸發2800萬｜二手市況

二手交投雖然轉旺，惟蝕讓情況持續。九龍半山超級豪宅緹山新近一幢洋房以1.38億元沽出，較3年前買入價帳面虧損達2,800萬元或約17%，蝕讓金額暫屬今年最大。

市場消息指，上述蝕讓單位為緹山雙號洋房，實用面積約2,876方呎，連1,000方呎花園、118方呎平台及941方呎天台，並設有車庫。早前開價1.75億元放盤，最終以1.38億元易手，累減3,700萬元或約21.1%，呎價約47,983元。

2022 年 1.66 億入市

據悉，原業主於2022年以1.66億元買入單位，持貨約3年，現轉售帳面損失約2,800萬元或約16.9%，暫屬今年豪宅市場最大銀碼蝕讓個案。若計及當時入市繳付705.5萬元稅款，以及買賣佣金等支出，恐實蝕逾3,600萬元離場。