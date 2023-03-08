今年最平｜入場「4球」有找 雨後低二手16%開價

一手市況暢旺，今年首兩個應市全新盤首輪銷售均告即日售罄，帶動發展商加快推盤步伐。星星地產元朗雨後昨公布首張價單，涉68伙，提供最高6%折扣優惠，折實價由395.8萬元起，屬今年首個「3」字頭入場全新盤，折實平均呎價14,491元，較鄰近二手屋苑近期呎價低最多16%。
星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目首批定價克制，68伙實用面積276至717方呎，戶型涵蓋開放式至三房，價單定價421.14萬至1,218.61萬元，呎價14,243元至17,379元；折實價則由395.87萬至1,145.49萬元，折實呎價13,388至16,336元。最低售價為5樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實售價395.87萬元，折實呎價14,343元。最低呎價為5樓J室，實用面積592方呎，兩房連書房間隔，折實售價792.59萬元，折實呎價13,388元。
星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威承認，首批單位開價存有折讓，形容屬「雨後陽光價」。項目今日起對外開放示範單位及接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。
資料顯示，雨後鄰近二手屋苑呎價介乎13,592至17,368元；若以朗屏站對上一個新盤相比，朗城滙於2018年10月推出首批144伙，折實平均呎價15,832元，雨後定價低約8.5%。
NOVO LAND第2B期次輪超購57倍
新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日次輪發售171伙，新地代理總經理陳漢麟稱，截收9,957票，超額認購約57倍，對收票反應非常滿意，最快今日落實加推安排，有望周日進行第三輪銷售。
他續稱，項目首輪沽清352伙，大部分買家使用建築期付款辦法。客源分布方面，屯門區佔40%，新界其他地區佔40%，餘下20%為港島及九龍區，可謂「世界盤」，當中年輕客人、約40歲以下佔約八成。
Bal Residence周六首輪開售56伙
麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence落實盡推首張價單56伙於周六首輪發售，不設截票時間，有意認購的買家須於周六上午11時至11時30分期間到售樓處登記抽籤，再按抽籤次序揀樓，每位買家最多可購2伙。
林海山城獲滿意紙 推53伙招標
由希慎興業(014)及香港興業(480)合作大埔豪宅林海山城剛獲批滿意紙，將於月內安排買家收樓，並推出53伙於周六招標發售。希慎寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指，當中包括34伙標準戶、6伙頂層連天台特色戶，以及11個地下連花園特色單位，實用面積1,028至2,745方呎，屬兩房一套房至四房三套房間隔；另外2伙為2幢洋房，實用面積3,322及3,245方呎，為五房兩套戶型。
香港興業業務拓展及市務總經理林紅稱，項目推出新付款計劃，包括210天長成交期優惠、先租後買計劃等；項目迄今售出17伙，總成交額近4.36億元。