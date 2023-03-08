今年最平｜入場「4球」有找 雨後低二手16%開價

一手市況暢旺，今年首兩個應市全新盤首輪銷售均告即日售罄，帶動發展商加快推盤步伐。星星地產元朗雨後昨公布首張價單，涉68伙，提供最高6%折扣優惠，折實價由395.8萬元起，屬今年首個「3」字頭入場全新盤，折實平均呎價14,491元，較鄰近二手屋苑近期呎價低最多16%。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目首批定價克制，68伙實用面積276至717方呎，戶型涵蓋開放式至三房，價單定價421.14萬至1,218.61萬元，呎價14,243元至17,379元；折實價則由395.87萬至1,145.49萬元，折實呎價13,388至16,336元。最低售價為5樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實售價395.87萬元，折實呎價14,343元。最低呎價為5樓J室，實用面積592方呎，兩房連書房間隔，折實售價792.59萬元，折實呎價13,388元。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威承認，首批單位開價存有折讓，形容屬「雨後陽光價」。項目今日起對外開放示範單位及接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。

資料顯示，雨後鄰近二手屋苑呎價介乎13,592至17,368元；若以朗屏站對上一個新盤相比，朗城滙於2018年10月推出首批144伙，折實平均呎價15,832元，雨後定價低約8.5%。