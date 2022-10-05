今年樓市成交料6.5萬宗 勢創紀錄低 慘過辣招年

樓市淡風愈吹愈寒，入市意欲低，市場料今年成交勢創歷史新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首9個月包括住宅、車位及工商舖的整體樓宇買賣合約登記錄47,886宗，涉及金額4,659.3億元，較2021年同期的75,568宗及7,056.9億元，分別下跌36.6%及34%。

較沙士年少26%

該行估計，今年全年買賣宗數約65,000宗，將創1996年有紀錄以來27年按年新低，打破2013年的70,503宗最低紀錄，當年為港府2012年10月推出「辣招稅」後翌年，同時為《一手住宅物業銷售條例》生效年。至於2003年「沙士年」則有87,309宗成交，今年的預測較當年低約26%。

二手交投挫四成

二手方面，今年首9個月二手私人住宅買賣合約登記錄得25,383宗，總值2,262.9億元，較去年同期的42,345宗及3,855.9億元，分別下跌40.1%及41.3%。中原估計，全年二手宗數約34,000宗，將跌穿2016年的34,657宗低位，有望創有紀錄以來、27年歷史新低。

一手方面，首9個月一手私人住宅買賣合約登記錄得8,968宗，總值988.9億元，較去年12,834宗及1,793.2億元，分別降30.1%及44.9%，料全年一手宗數約12,000宗，將創2013年9,753宗後的9年新低。