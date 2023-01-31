今年樓市看升一成 施永青：小陽春提早到

新一年本港樓市氣氛復甦，新盤及二手交投均轉旺，發展商及地產代理均對今年樓價持樂觀看法。中原集團創辦人施永青表示，今年樓市「小陽春」已提早到來，相信最少可維持至第一季；展望全年樓價最多升10%。
施永青指，樓價於去年11月已見低位，去年12月已見反彈，現時樓市屬「消息市」，主要受內地防疫政策調整、中港恢復通關等利好消息帶動，相信今年「小陽春」最少可持續到第一季，惟到3月、4月或出現考驗。他解釋，現時成交以市場之前累積的舊有購買力主導，樓市要真正變好，要待利好消息變成經濟上的實際利益，如就業人數增加、工資水平上升等，令市場有「新客」出現，即過往沒有睇樓但符合買樓資格人士出動，為市場提供新動力。
他續指，樓價短期低位已見，中長期趨勢有待觀察，若實體經濟持續向好，全年樓價有望升8%至10%，惟仍未能追回去年全年樓價約15%的跌幅。
恒地林達民：下半年升勢會加快
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，置業需求已有一定的積累，加上估計其他發展商亦積極推盤，料上半年成交量會「爆發」，樓價會溫和向上；到下半年當消化部分較便宜放盤後，樓價升勢將會加快。
富豪物業代理董事衛振聲預計，樓市上半年表現平穩，下半年隨著美國加息周期料見頂，亦掌握與中港通關後的經濟狀況，樓價全年計可錄約5%至8%的升幅。