今年第3季新盤撻訂大減逾七成 中原：業主憂被追差價及一手交投回落｜一手市況

據中原地產統計，今年第三季新盤撻訂宗數錄40宗，較第二季的149宗大減73.2%，創2023年第二季後的五季新低。該行研究部高級聯席董事楊明儀指出，相信因為有業主擔心取消交易會被追收撻訂單位差價，所以變得審慎，加上第三季撤辣效應消退，交投回落，發展商暫緩處理撻訂個案所致。
不過，首三季撻訂共錄349宗，已經較2023年全年總數261宗高出34%，如只計撻大訂宗數，則今年已較去年更高出42%，今年撻大訂比例為78%，略高於去年的74%。
於今年第三季取消交易的40宗一手私人住宅之中，截至今年9月有17宗已成功重售，重售比例跌破五成，僅43%，較第二季截止於6月的重售比例56%，下跌13個百分點，明顯受同期樓市氣氛轉淡影響。樓市撤辣前，截至2023年12月當季已重售比例最低只有22%。隨著今年2月底撤辣後，市況轉旺及成交急增，重售比例曾經連續兩季企穩五成半以上，其中截至今年3月當季已重售比例更迅速急升37個百分點至近六成，達59%。
啟德維港1號成第三季錄11宗撻訂佔最多
據統計指，第三季撻訂宗數最多的8個一手項目中，有6個的重售比例達五成或以上。第三季撻訂宗數最多的是啟德「維港1號」錄得11宗，南昌站「維港匯」2期及1期則錄得4宗及3宗，全部是撻大訂個案。上述三個項目中，「維港匯」2期的重售比例錄75%，而「維港匯」1期及「維港1號」僅有33%及9%略低。值得留意是，屯門「NOVO LAND」第3B期及啟德「柏蔚森」1期各錄2宗撻訂，全為撻細訂個案。
至於第三季重售降價幅度達兩成或以上的個案，大部分是在2021年5月至2022年8月期間即樓價高峰時一手售出，其中有3個一手撻訂單位重售成交價降幅接近三成，均為500方呎以下的小型單位。啟德「維港1號」第2B座3樓H室，實用面積348方呎，原於2021年12月以813.8萬元買入，呎價23,385元，單位於今年8月取消交易，其後重新以591.4萬元售出，呎價16,994元，重售價下降27%。
此外，屯門「飛揚」1期2座2樓C室，實用面積283方呎，2022年6月以478.3萬元購入，呎價16,901元，今年6月取消交易，其後再以349.7萬元售出，呎價12,357元，重售價下調約27%。馬鞍山「SILVERSANDS」第5B座3樓C室，實用面積433方呎，2021年7月946萬元成交，呎價21,848元，今年5月取消交易，隨後再以695萬元售出，呎價16,051元，重售價下降27%。
是次統計是根據「一手住宅物業銷售資訊網」截至今年9月30日的銷售資料。資料包括2016年及以後五大發展商(長實、恆基、新世界、新鴻基、信和)首次推出之新盤及其他發展商包含300個單位以上的項目。資料只包括於2023年至2024年第三季撻訂的一手私人住宅。降價幅度是根據帳面成交價計算所得的百分比，當中不包括任何稅項或回贈。如同一單位單位撻訂多於一次，會按最後一次撻訂日期作分析；數字不包括「柏傲莊」3期已取消交易但未重售之單位。