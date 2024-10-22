今年第3季新盤撻訂大減逾七成 中原：業主憂被追差價及一手交投回落｜一手市況

據中原地產統計，今年第三季新盤撻訂宗數錄40宗，較第二季的149宗大減73.2%，創2023年第二季後的五季新低。該行研究部高級聯席董事楊明儀指出，相信因為有業主擔心取消交易會被追收撻訂單位差價，所以變得審慎，加上第三季撤辣效應消退，交投回落，發展商暫緩處理撻訂個案所致。

不過，首三季撻訂共錄349宗，已經較2023年全年總數261宗高出34%，如只計撻大訂宗數，則今年已較去年更高出42%，今年撻大訂比例為78%，略高於去年的74%。

於今年第三季取消交易的40宗一手私人住宅之中，截至今年9月有17宗已成功重售，重售比例跌破五成，僅43%，較第二季截止於6月的重售比例56%，下跌13個百分點，明顯受同期樓市氣氛轉淡影響。樓市撤辣前，截至2023年12月當季已重售比例最低只有22%。隨著今年2月底撤辣後，市況轉旺及成交急增，重售比例曾經連續兩季企穩五成半以上，其中截至今年3月當季已重售比例更迅速急升37個百分點至近六成，達59%。