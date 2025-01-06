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地產
2025-01-06 14:15:40

今年首個周末錄26宗成交 按周跌兩成 本月8新盤逾3300伙列陣登場｜一手市況

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今年首個周末錄26宗成交 按周跌兩成 本月8新盤逾3300伙列陣登場｜一手市況

今年首個周末錄26宗成交 按周跌兩成 本月8新盤逾3300伙列陣登場｜一手市況

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今年首個周末市場反應平淡，綜合市場消息，一手市場於過去周末(4日及5)錄得約26宗成交，較上周約33宗減少21%。不過新年伊始，各大發展商加快推盤，掀開搶客戰帷幕，據本報統計，本月至少8個項目有望月內展開銷售，涉及約3,322伙。

滙都兩天沽5伙佔最多

過去周末最多成交屬泛海國際(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都」兩天售出5伙，套現近2,000萬元。市區新盤亦錄得零星成交，包括宏安地產(1243)鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」售出21B室，兩房間隔，實用面積364方呎，成交價897.2萬元，呎價24,648元。

會德豐地產旗下2盤錄得成交，當中啟德「DOUBLE COAST I」沽出第329H室，一房開放式廚房間隔，實用面積324方呎，售價584.3萬元，呎價18,034元；同系藍田現樓新盤「KOKO MARE821L室以876.5萬元成交，兩房間隔，實用面積462方呎，呎價18,972元。

滙都周末錄5宗成交 套現近2000萬 全盤累售達600伙｜洪水橋新盤

「滙都」全盤累計總銷售單位達600伙，涉及成交金額約29.5億元。(資料圖片)

兩盤周內開價 定價料上調

本月有望推售新盤中，由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」搶閘成為2025年頭炮開賣新盤，全盤提供156伙，本周三(8)以先到先得方式首輪發售47伙，開放式折實價335.1萬元入場。

另外，兩盤預告本周開價，發展商均透露，定價較過往期數具上調空間。包括會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」，項目提供650伙。發展商指，最快周內開價，首批不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房。「GRAND SEASONS」相較前兩期具景觀及位置優勢，定價有約5%上調空間。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」提供631伙，同樣最快本周公布首張價單，首批推出不少於127伙，定價將會參考同區一手樓盤及單位景觀和質素，項目有近九成單位飽覽青山灣海景，加上樓花期不足一年價錢料有上調空間。

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傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤 會德豐日出康城12C期命名「GRAND SEASONS」 提供650伙 預告下周開價｜新盤登場 黃金海灣．珀岸示範單位｜312呎一房北歐恬靜風 睡房採大玻璃窗設計(多圖有片)｜屯門新盤

豪宅盤月內招標 呎價挑戰新高

全新豪宅盤部署月內推部分單位招標發售，成交呎價有望挑戰區內新高。新世界發展(017)旗下北角皇都戲院項目住宅「皇都」已上載售樓說明書，提供388伙，首階段優先推24伙「維港六大珍藏之作」月內以招標形式發售，意向價參考港島超級豪宅，連天台特色戶有望挑戰港島東呎價新高。

世茂集團(813)旗下九龍半山延坪道9號豪宅「BEACON PEAK」第1期提供332伙，目標月內以現樓推出，首批單位會以招標形式發售。發展商指，售價會參考同區豪宅，有信心分層單位可挑戰九龍區豪宅呎價新高紀錄，目前鄰近豪宅項目分層單位呎售約5萬至6萬元水平，複式單位更高見約10萬元。

皇都優先推24伙高層大單位招標 呎價有望挑戰港島東新高｜北角新盤 BEACON PEAK示範單位｜現樓連裝修四房 客飯廳達470呎 設私家升降機大堂(多圖有片)｜九龍新盤

嘉里建設(683)旗下兩新盤本月有望推售，包括其牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」涉432伙，暫沽出58伙，項目進入現樓階段，預計最快本周加推單位應市，農曆新年前發售。由嘉里建設發展的元朗十八鄉路39號住宅項目「朗天峰」提供594伙，實用面積由245方呎起，戶型涵蓋一房至三房，最快農曆新年前推售。另外，樂風集團旗下太子基隆街1號項目「UPPER PRINCE」，提供139伙，實用面積介乎200490方呎，有望本月開賣。

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