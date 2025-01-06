今年首個周末錄26宗成交 按周跌兩成 本月8新盤逾3300伙列陣登場｜一手市況

會德豐地產旗下2盤錄得成交，當中啟德「DOUBLE COAST I」沽出第3座29樓H室，一房開放式廚房間隔，實用面積324方呎，售價584.3萬元，呎價18,034元；同系藍田現樓新盤「KOKO MARE」8座21樓L室以876.5萬元成交，兩房間隔，實用面積462方呎，呎價18,972元。

過去周末最多成交屬泛海國際(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都」兩天售出5伙，套現近2,000萬元。市區新盤亦錄得零星成交，包括宏安地產(1243)鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」售出21樓B室，兩房間隔，實用面積364方呎，成交價897.2萬元，呎價24,648元。

今年首個周末市場反應平淡，綜合市場消息，一手市場於過去周末(4日及5日)錄得約26宗成交，較上周約33宗減少21%。不過新年伊始，各大發展商加快推盤，掀開搶客戰帷幕，據本報統計，本月至少8個項目有望月內展開銷售，涉及約3,322伙。

兩盤周內開價 定價料上調

本月有望推售新盤中，由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」搶閘成為2025年頭炮開賣新盤，全盤提供156伙，本周三(8日)以先到先得方式首輪發售47伙，開放式折實價335.1萬元入場。

另外，兩盤預告本周開價，發展商均透露，定價較過往期數具上調空間。包括會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」，項目提供650伙。發展商指，最快周內開價，首批不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房。「GRAND SEASONS」相較前兩期具景觀及位置優勢，定價有約5%上調空間。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」提供631伙，同樣最快本周公布首張價單，首批推出不少於127伙，定價將會參考同區一手樓盤及單位景觀和質素，項目有近九成單位飽覽青山灣海景，加上樓花期不足一年，價錢料有上調空間。