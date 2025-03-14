今年首兩月錄62宗安老按揭登記 按年少36%｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據顯示，2025年2月錄得31宗安老按揭登記，與1月份數字相同。然而，與2024年2月同期的44宗相比，則減少了29.5%。2025年首兩個月共錄得62宗安老按揭登記，對比去年同期的98宗，按年減少36.7%。
自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高；在2月份的31宗安老按揭登記中，共有29宗由中銀香港承辦，按月減1宗，市佔率高達93.5%；餘下2宗由上海商業銀行承辦，按月增1宗，市佔率為6.5%。
累計今年首兩個月統計，中銀香港錄得59宗安老按揭登記，按年減少39.2%，市佔率高達95.2%；隨後是上海商業銀行，錄得3宗安老按揭登記，市佔率增至4.8%。
上月接78宗安老按揭申請 按月減少1.3%
根據香港按證保險公司的統計數字，2024年2月份共有78宗安老按揭申請，按月減少1.3%，較去年同期的82宗減少4.9%。
香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃。根據該公司統計資料顯示，截至2024年2月28日為止，安老按揭計劃累計收到8,152宗申請，其中單人申請佔最多，比例達65.6%，雙人及三人申請則分別佔34.3%及0.1%。安老按揭用家的平均年齡約為68歲，平均物業價值為560萬元（介乎23萬元至8,300萬元），每月領取的年金平均為16,400元（介乎0元至198,000元），物業樓齡平均為32年（介乎1年至71年）。基於選擇終生領取年金的保障最大，且無需擔心還款問題，因此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達53.2%；其次是選擇固定10年期的申請人，佔21.2%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。
目前共有12家機構參與提供安老按揭，包括：中銀香港、建行(亞洲)、集友銀行、招商永隆銀行、華僑銀行香港、上海商業銀行、渣打銀行、交通銀行(香港)、富邦銀行、南洋商業銀行、東亞銀行、香港按揭管理有限公司（排名不分先後）。