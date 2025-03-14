今年首兩月錄62宗安老按揭登記 按年少36%｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據顯示，2025年2月錄得31宗安老按揭登記，與1月份數字相同。然而，與2024年2月同期的44宗相比，則減少了29.5%。2025年首兩個月共錄得62宗安老按揭登記，對比去年同期的98宗，按年減少36.7%。

自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高；在2月份的31宗安老按揭登記中，共有29宗由中銀香港承辦，按月減1宗，市佔率高達93.5%；餘下2宗由上海商業銀行承辦，按月增1宗，市佔率為6.5%。

累計今年首兩個月統計，中銀香港錄得59宗安老按揭登記，按年減少39.2%，市佔率高達95.2%；隨後是上海商業銀行，錄得3宗安老按揭登記，市佔率增至4.8%。