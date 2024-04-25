今年首季居二買賣急彈63% 平均售價跌穿400萬、創7年半新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，「居屋2023」攪珠結果已於去年十月公布，隨著新居屋選樓程序自一月底開展，不少居屋客在新居屋抽籤折戟後轉戰第二市場，趁業主低開之際果斷出擊，未補價居屋買賣呈現急速彈升。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，今年首季全港錄652宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較去年末季的401宗按季激增63%，連升兩季；至於上季未補價物業成交總值約25.39億元，較前季的16.47億元同步急升54%，成交量及總值均創近3季新高。
未補價居屋成交呎價高見1.5萬
售價方面，本年第1季每宗居屋第二市場買賣平均作價約389.4萬元，是自2016年後首度跌穿400萬元水平，相比2023年第4季的410.8萬元低約5.2%，連跌3季，更創下近30季(即7年半)新低紀錄，反映「白居二」買家不敢於持續高息的環境下貿然高追，加上不少市民在首季前段等候《財政預算案》發布而對入市抱持觀望態度，當刻放盤的居屋業主只好忍痛割價才能促成交易。
然而，上季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層單位，實用面積約650方呎，以790萬元易手，折合平均實用呎價約12,154元。若用實用呎價計算，則以啟德啟朗苑的一個中層單位最高，該單位實用面積約470方呎，以708萬元沽出，折合平均實用呎價高達15,064元。
次季居二成交量預計上試900宗
按物業價值劃分，首季5個組別交投量按季錄得上升，其中價值200至300萬元以內組別交投升幅最為明顯，季內共錄得115宗買賣，較去年末季的59宗激增95%或56宗；至於最活躍的交投組別則為價值300至400萬元以內的居二單位，第1季共錄得242宗成交，較前季大增92%。若按屋苑劃分，以將軍澳廣明苑交投升幅最多，上季共錄13宗買賣，按季急增5.5倍或11宗；上述屋苑成交總值亦同步攀升約7倍至5,279萬元。至於天水圍天頌苑則以22宗買賣成為季內交投最活躍的未補價居屋屋苑，成交總值涉資7,844.6萬元。
陳海潮指出，居屋擔保期已於3月初起延長至50年，無疑有助加快年期較舊的未補價居屋於第二市場中流轉。與此同時，新居屋選樓環節已步入尾聲，伴隨新一批4,500個「白居二」准買證已陸續批出，早前未能選購新居屋的向隅客或會趁機回流二手市場物色單位，相信新政策與購買證的雙重利好消息加持下能掀起新一輪未補價居屋交投熱潮，預料次季居屋第二市場成交量可望再增四成，上試至約900宗水平。