今年首季居二買賣急彈63% 平均售價跌穿400萬、創7年半新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，「居屋2023」攪珠結果已於去年十月公布，隨著新居屋選樓程序自一月底開展，不少居屋客在新居屋抽籤折戟後轉戰第二市場，趁業主低開之際果斷出擊，未補價居屋買賣呈現急速彈升。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，今年首季全港錄652宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較去年末季的401宗按季激增63%，連升兩季；至於上季未補價物業成交總值約25.39億元，較前季的16.47億元同步急升54%，成交量及總值均創近3季新高。

未補價居屋成交呎價高見 1.5 萬 售價方面，本年第1季每宗居屋第二市場買賣平均作價約389.4萬元，是自2016年後首度跌穿400萬元水平，相比2023年第4季的410.8萬元低約5.2%，連跌3季，更創下近30季(即7年半)新低紀錄，反映「白居二」買家不敢於持續高息的環境下貿然高追，加上不少市民在首季前段等候《財政預算案》發布而對入市抱持觀望態度，當刻放盤的居屋業主只好忍痛割價才能促成交易。 然而，上季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層單位，實用面積約650方呎，以790萬元易手，折合平均實用呎價約12,154元。若用實用呎價計算，則以啟德啟朗苑的一個中層單位最高，該單位實用面積約470方呎，以708萬元沽出，折合平均實用呎價高達15,064元。