今年首季洋房買賣金額連跌兩季 一手逾億成交 兩季累減七成半｜樓市數據

今年首季全球經濟前景不明朗，金融市場動盪，本港樓市交投量低迷，樓價亦無起色，當中大額洋房物業亦量價齊跌。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，2025年第1季整體洋房(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)買賣合約登記錄122宗，總值47.79億元，較去年第4季的132宗及67.02億元，分別下跌7.6%及28.7%，其中價值1億元或以上的買賣錄12宗及23.91億元，按季跌7.7%及41.3%。

她指出，受之前聖誕及農曆新年長假影響，用家及投資者放緩入市步伐，以致首季整體洋房市道回軟。再者，因市場缺乏大額一手洋房成交，故此整體洋房登記金額顯著下調，並連續兩季下跌，累跌39.2%，是自去年第1季30.53億元後的近4季低位。此外，4月份貿易衝突升溫，全球經濟及金融市場亦動盪不明朗，窒礙買家的信心，料第2季洋房交投有機會進一步轉弱。

逾億洋房新盤成交量大減

一手方面，今年第1季一手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄12宗及15.52億元，較去年第4季的14宗及32.15億元，下跌14.3%及51.7%，金額創2023年第4季13.78億元後的5季新低。洋房新盤銷售放緩，買賣宗數連續3季回落，並持續處於偏低水平。當中1億元或以上的一手買賣錄6宗及12.30億元，按季下跌25.0%及56.4%，而高價洋房新盤交投明顯大減，近兩季金額累跌74.9%。

高價二手洋房價跌量升

二手方面，今年第1季二手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄110宗及32.27億元，較去年第4季的118宗及34.86億元，下跌6.8%及7.4%，當中1億元或以上的買賣錄6宗及11.61億元，按季上升20.0%及下跌7.4%。二手洋房交投雖然下降，但仍連續兩季高企逾100宗水平，高價二手洋房成交更連升兩季，反映資金繼續流入豪宅，帶動二手洋房市況保持活躍。