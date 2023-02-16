今年首批｜嘉里逾14億奪寶豐路地皮

是次地皮毗鄰壹號九龍山頂、皇璧等，鄰近麗城區，面積約89,987方呎，料提供約490伙。買方須按照賣地條件，興建設有30個宿位的弱智人士輔助宿舍及須負責鋪設周邊公共道路。綜合市場對地皮估值約11億至17.3億元，每方呎樓面地價由約3,500元至5,500元。 中原測量師行高級經理吳庭琛表示，是次地皮共獲接10份標書，反應踴躍，而中標價符合市場預期，對後市可起正面作用。他預計，單位開則會以中型單位為主，且高層單位可享海景，料落成後每方呎售價可近2萬元。

地皮於上周五合共接獲10份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、嘉華國際(173)、遠東發展(035)等，亦吸引來自新加坡的財團入標。

經歷接二連三的「流標」後，終於出現今年首幅成功批出的官地。上周五截標的荃灣寶豐路住宅地，地政總署昨公布，嘉里建設(683)以約14.388億元中標，按項目最高樓面面積約31.4萬方呎計，每方呎樓面地價約4,578元，接近市場估值上限。

「利奧坊」系列推17伙周日發售

新盤餘貨積極推售，恒基地產(012)大角咀利奧坊．壹隅昨落實周日發售15伙，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，該批單位包括2伙兩房及13伙一房，實用面積265至447方呎，單位折實價564.78萬至1,120.49萬元，折實呎價21,312至25,067元。此外，同系利奧坊．曦岸亦於周日發售2伙，扣除優惠最高10%，折實價739.08萬至970.74萬元，折實呎價25,412至28,426元。

KOKO ROSSO今開價 NOVO 2B將上樓書

全新盤動態方面，會德豐地產藍田KOKO ROSSO於今日公布首張價單，會德豐地產常務董事黃光耀透露，首批約80伙料全數低於1,000萬元，並將提供特別的付款方案予年輕買家及首置人士，部署下周開售；而項目第3B期正待批預售樓花同意書，目標於下半年推出。另外，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日上載售樓說明書，新地代理總經理陳漢麟稱，同日會向傳媒開放示範單位，會盡快公布首張價單，期望月內開售。