今年首3季普通話拼音買家登記8133宗 涉906億 人均斥逾1100萬買樓 呢區連續兩年最多｜樓市數據

內地客入市個案持續增加。隨着港府撤銷所有樓市撤辣及全方位「搶人才」，內地客於本港樓市再度活躍，今年首3季平均每名內地客已花費1,100萬元入市。中原地產最新數據顯示，今年首3季本港一、二手私人住宅市場錄得33,915宗買賣登記，樓價總值3,093億元，當中「普通話拼音買家」佔8,133宗或24%，涉及金額高達906億元，量和價均刷新歷史紀錄，相當於每名內地客平均花費逾1,100萬元在香港「買磚頭」。若與去年同期4,854宗及633億元比較，分別急升68%及43%，當中二手佔一半以上，涉4,366宗。
「小福建」北角佔131宗屬最多
今年首3季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區包括：北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，合共錄得1,090宗普通話拼音買家入市，佔整體二手約25%。其中有「小福建」之稱的北角佔131宗最多，涉及樓價10.1億元，而同區健威花園、城市花園及柏蔚山亦最多這類客人，令北角連續兩年錄得最多該類買家入市的片區，其次為荃灣市中心及奧運站，分別有123及120宗。
海璇內地客比例達六成
從數據可見，內地客買得最多的其實是二手物業，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，更是他們來港置業的首選，原因是民生區樓價一般較新發展區便宜，較易「上車」。據香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱。近年不少內地買家偏愛在港島東的北角區置業，因為大家同聲同氣，特別是一班已發迹的內地豪客，其中新鴻基於區內興建的超級豪宅新盤海璇，內地客比例高達六成。
十大屋苑中 嘉湖山莊最多
此外，政府統計署及中原地圖數據亦顯示，北角區逾10萬人口中，有11.5%居民的慣用語言是普通話及其他中國方言，屬港島東區之冠，全港則排第八，所以區內多內地買家不足為奇。另一方面，傳統十大屋苑今年第3季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已多於去年全年244宗，創3年新高，當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。
今年首3季內地客置業熱門地區
|
樓市片區
|
二手買賣宗數
|
普通話拼音買家#
|
宗數
|
涉及樓價（元）
|
佔比
|
北角
|
581
|
131
|
1,012,218,700
|
22.5%
|
荃灣市中心
|
298
|
123
|
492,883,000
|
41.3%
|
奧運站
|
290
|
120
|
1,769,570,800
|
41.4%
|
深水埗
|
493
|
116
|
394,257,900
|
23.5%
|
土瓜灣
|
525
|
113
|
505,525,500
|
21.5%
|
灣仔
|
409
|
108
|
953,592,700
|
26.4%
|
大圍
|
418
|
105
|
1,000,100,100
|
25.1%
|
康城
|
511
|
102
|
893,041,500
|
20.0%
|
將軍澳
|
388
|
86
|
926,446,000
|
22.2%
|
西半山
|
371
|
86
|
1,321,440,000
|
23.2%
資料來源：中原大數據