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地產
2024-10-30 15:22:20

今年首3季普通話拼音買家登記8133宗 涉906億 人均斥逾1100萬買樓 呢區連續兩年最多｜樓市數據

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據中原最新數據指，今年首3季平均每名內地客已花費1,100萬元入市本港住宅物業，量和價均較去年同期急升。(資料圖片)

據中原最新數據指，今年首3季平均每名內地客已花費1,100萬元入市本港住宅物業，量和價均較去年同期急升。(資料圖片)

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內地客入市個案持續增加。隨着港府撤銷所有樓市撤辣及全方位「搶人才」，內地客於本港樓市再度活躍，今年首3季平均每名內地客已花費1,100萬元入市。中原地產最新數據顯示，今年首3季本港一、二手私人住宅市場錄得33,915宗買賣登記，樓價總值3,093億元，當中「普通話拼音買家」佔8,133宗或24%，涉及金額高達906億元，量和價均刷新歷史紀錄，相當於每名內地客平均花費逾1,100萬元在香港「買磚頭」。若與去年同期4,854宗及633億元比較，分別急升68%43%，當中二手佔一半以上，涉4,366宗。

今年首3季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區中，北角連續兩年錄得最多該類買家入市的片區。(資料圖片)

今年首3季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區中，北角連續兩年錄得最多該類買家入市的片區。(資料圖片)

「小福建」北角佔131宗屬最多

今年首3季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區包括：北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，合共錄得1,090宗普通話拼音買家入市，佔整體二手約25%。其中有「小福建」之稱的北角佔131宗最多，涉及樓價10.1億元，而同區健威花園、城市花園及柏蔚山亦最多這類客人，令北角連續兩年錄得最多該類買家入市的片區，其次為荃灣市中心及奧運站，分別有123120宗。

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海璇內地客比例達六成

從數據可見，內地客買得最多的其實是二手物業，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，更是他們來港置業的首選，原因是民生區樓價一般較新發展區便宜，較易「上車」。據香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱。近年不少內地買家偏愛在港島東的北角區置業，因為大家同聲同氣，特別是一班已發迹的內地豪客，其中新鴻基於區內興建的超級豪宅新盤海璇，內地客比例高達六成。

北角是福建人傳統聚居地，向有「小福建」之稱，近年不少內地買家亦偏愛在該區置業，其中豪宅新盤海璇的內地客比例高達六成。(資料圖片)

北角是福建人傳統聚居地，向有「小福建」之稱，近年不少內地買家亦偏愛在該區置業，其中豪宅新盤海璇的內地客比例高達六成。(資料圖片)

十大屋苑中 嘉湖山莊最多

此外，政府統計署及中原地圖數據亦顯示，北角區逾10萬人口中，有11.5%居民的慣用語言是普通話及其他中國方言，屬港島東區之冠，全港則排第八，所以區內多內地買家不足為奇。另一方面，傳統十大屋苑今年第3季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已多於去年全年244宗，創3年新高，當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。

傳統十大屋苑，天水圍嘉湖山莊最受內地買家歡迎。

傳統十大屋苑，天水圍嘉湖山莊最受內地買家歡迎。

今年首3季內地客置業熱門地區

樓市片區

二手買賣宗數

普通話拼音買家#

宗數

涉及樓價（元）

佔比

北角

581

131

1,012,218,700

22.5%

荃灣市中心

298

123

492,883,000

41.3%

奧運站

290

120

1,769,570,800

41.4%

深水埗

493

116

394,257,900

23.5%

土瓜灣

525

113

505,525,500

21.5%

灣仔

409

108

953,592,700

26.4%

大圍

418

105

1,000,100,100

25.1%

康城

511

102

893,041,500

20.0%

將軍澳

388

86

926,446,000

22.2%

西半山

371

86

1,321,440,000

23.2%

資料來源：中原大數據

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