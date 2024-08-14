今年首7月全港逾億元私樓成交突破百宗 中原何兆棠：超級豪宅前景樂觀

樓市今年2月全面撤辣後，整體市場氣氛好轉，豪宅交投亦轉旺，中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產綜合市場資料顯示，今年1月至7月期間，全港逾億元一、二手私樓買賣成交共101宗，涉及金額超過246.489億元；當中一手新盤佔81宗或逾80%，亦較2023年同期錄88宗涉資96.803億元，分別增長14.8%及1.5倍。
一手樓市升溫，今年1月至7月期間，僅2月錄得單位數成交，其餘月份均錄十多宗成交，而成交中又以一手物業為主，錄得81宗，佔整體宗數約80.2%。101宗成交中，包括分層單位59宗，獨立屋41宗以及1宗屋地。
何兆棠指，主要由於撤辣前市場觀望氣氛濃厚，買家靜待入市時機，待政府宣布全面撤銷物業辣稅後，非本地客或公司買家無須再付巨額稅款，加上發展商亦把握時機於第一季展開銷售計劃，樓市交投全面反彈，豪宅市場明顯受惠，3月至今，每月均錄十多宗逾億元成交，反映香港豪宅有價有市。
港島區錄得55宗冠絕全港
以地區劃分，港島區以55宗冠絕全港，佔約54.5%，涉及金額152.058億元，佔整體成交金額約61.7%。其次為九龍區，錄得40宗成交，涉及金額84.135億元，分別佔成交量約39.6%及成交金額34.1%。新界區錄得6宗，佔約5.9%，涉資10.296億元，佔整體金額4.2%。
何兆棠稱，7月份山頂南區錄10宗一手成交，其中有9宗為逾億元成交，涉資約29.6億元，佔逾億元買賣總成交金額逾12%。而10宗一手成交共涉資逾30.6億元，當中較為觸目的個案為種植道46號4幢洋房以11億元成交；山頂道99號、101號、103號合共3幢洋房，成交價約8.28億元；壽臣山15號2幢洋房分別以7.17億及3.2億元成交，以及One Stanley以9,469萬元沽出。反映出，傳統豪宅地段的物業，其罕有及保值能力仍受豪宅買家追捧。
二手豪宅恐現「撈底價」
何兆棠續指，豪宅市場將維持兩極化趨勢，二手業主開始面對現實，願擴大議幅，加上不少老牌家族為沽貨套現，不惜劈價求售，令二手豪宅現「撈底價」。相反，一手超豪則有價有市，今年首7個月，豪宅新盤便已錄81宗逾億元成交，可見全新、優質超豪具承接力，前景樂觀。