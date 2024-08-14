今年首7月全港逾億元私樓成交突破百宗 中原何兆棠：超級豪宅前景樂觀

樓市今年2月全面撤辣後，整體市場氣氛好轉，豪宅交投亦轉旺，中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產綜合市場資料顯示，今年1月至7月期間，全港逾億元一、二手私樓買賣成交共101宗，涉及金額超過246.489億元；當中一手新盤佔81宗或逾80%，亦較2023年同期錄88宗涉資96.803億元，分別增長14.8%及1.5倍。

一手樓市升溫，今年1月至7月期間，僅2月錄得單位數成交，其餘月份均錄十多宗成交，而成交中又以一手物業為主，錄得81宗，佔整體宗數約80.2%。101宗成交中，包括分層單位59宗，獨立屋41宗以及1宗屋地。