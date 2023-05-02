今日截票｜University Hill次輪最平325萬

全新盤銷情熾熱！新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目第2A期University Hill於上周六首輪推售160伙，當中以價單發售的150伙即日售罄；發展商旋即於當晚及周日分別加推103伙及68伙，並落實於周四次輪推售216伙；同時加快項目第2B期的銷售步伐，預告最快下周推售。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill新加推的4號及5號價單均屬原價加推，而5號價單首度涵蓋開放式單位，最低售價為漾景閣5A座2樓A3室，實用面積229方呎，以最高15%折扣優惠計，折實價325.43萬元，呎價14,211元。

該盤次輪銷售將於今晚8時截票，明日進行抽籤。周四會以價單形式發售190伙，涵蓋1號至5號價單的單位，當中1號至3號價單有部分單位加價約1%至5%。190伙的折實價325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價13,202至18,890元；另有25伙於同日招標。

University Hill昨日以招標形式售出漾景閣第2座12樓A6室，亦為今期最大面積單位，實用面積851方呎，三房一套連書房及士多房間隔，連262方呎平台及472方呎天台，成交價2,108萬元，呎價24,771元。胡致遠指，上述單位的成交價及呎價均創整個發展項目(包括第1期Silicon Hill)的新高。

新地副董事總經理雷霆表示，項目2A期及2B期的景觀及座向具頗大分別，由於收到不少準買家對2B期的查詢，故加快銷售步伐，今日公布更多詳情。他稱，2B期提供688伙，已獲預售樓花同意書，部署2A期次輪銷售後，於下周推售2B期。

天瀧公布116個車位價單 最平350萬

由恒基地產(012)等6大發展商合作PARK PENINSULA天瀧將於周五起招標發售首批116伙，昨上載車位價單，涉116個，售價350萬至375萬元，總金額逾4.1億元，買家可於入標同時選購1個車位。

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