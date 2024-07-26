今日新盤NEWS一覽：何文田名鑽擬8月開賣 凱玥四房6900萬沽

益兆集團控股旗下何文田太子道西266號重建項目今日(26日)正式命名為「名鑽」(ONE PRINCETON)，益兆集團控股副總裁林浩表示，項目已屆現樓，提供80伙，戶型涵蓋兩房至四房特色單位。
益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目已獲取滿意紙及入伙紙，有機會下周上載樓書，下月內展開銷售，考慮以招標形式推售，定價將參考區內一二手成交。另提供2個連裝修示範單位，已接近完工，隨後開放予媒體參觀。
【意嵐截收8980票】
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於明日(27日)次輪推售139伙，扣除最高折扣12%後，折實售價222.6萬元起。項目已於今日(26日)12時正截票，共接獲逾8,980票，預計大部分均屬上周首輪銷售向隅客的重新入票，以次輪推售139伙計，超額認購逾63倍。
詳細報道：黃金海灣·意嵐次輪截收8980票 超額認購逾63倍｜屯門新盤
【柏蔚森三房1239萬沽創新高】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」銷情持續，該系列兩周內共售出266伙，佔可售單位近74%，套現逾18億元，當中「柏蔚森III」今日(26日)售出樓王第一座12樓C室，實用面積579方呎，屬三房一套間隔，享前席遊艇景觀，售價1,239.3萬元，呎價21,404元，成交價及呎價齊創項目新高。
【凱玥本月套現3.6億】
由龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作發展、鴨脷洲現樓新盤「凱玥」今日(26日)售出第1座20樓B室，實用面積2,247方呎，四房連儲物室間隔，連一個車位以6,900萬元成交，呎價約30,708元。項目本月已沽4伙，套現約3.6億元。
【連方II開放式逾6球成交】
萬科香港旗下長沙灣新盤「連方II」今日(26日)售出1伙，單位為8樓S10室，實用面積259方呎，開放式間隔，以601.8萬元售出，呎價約23,236元。
【曉柏峰開放式售324萬】
恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(26日)售出第A座20樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔，成交價324.54萬元，呎價約17,543元。同系區內「Belgravia Place」第1期陸續有成交，單位為第1A座21樓2室，實用面積351方呎，兩房間隔，以638.91萬元成交，呎價約18,203元。
【VAU Residence一房呎售2萬】
已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」今日(26日)售出21樓B室，實用面積277方呎，一房間隔，成交價577.5萬元，呎價約20,848元。