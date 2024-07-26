今日新盤NEWS一覽：何文田名鑽擬8月開賣 凱玥四房6900萬沽

【 凱玥本月套現3.6億 】 由龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作發展、鴨脷洲現樓新盤「凱玥」今日(26日)售出第1座20樓B室，實用面積2,247方呎，四房連儲物室間隔，連一個車位以6,900萬元成交，呎價約30,708元。項目本月已沽4伙，套現約3.6億元。 【 連方II開放式逾6球成交 】 萬科香港旗下長沙灣新盤「連方II」今日(26日)售出1伙，單位為8樓S10室，實用面積259方呎，開放式間隔，以601.8萬元售出，呎價約23,236元。

【 曉柏峰開放式售324萬 】 恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(26日)售出第A座20樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔，成交價324.54萬元，呎價約17,543元。同系區內「Belgravia Place」第1期陸續有成交，單位為第1A座21樓2室，實用面積351方呎，兩房間隔，以638.91萬元成交，呎價約18,203元。 【 VAU Residence一房呎售2萬 】 已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」今日(26日)售出21樓B室，實用面積277方呎，一房間隔，成交價577.5萬元，呎價約20,848元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)