今日新盤NEWS一覽：何文田項目擬全盤招租 區內成交熾熱

何文田成交氣氛熱烈，區內項目計劃推出招租。其士國際(025)位於何文田太子道西292號住宅項目於今日(13日)正式命名為「PRINCE WESIDENCE」，提供58伙，實用面積由329至2,528方呎，全數單位將會招租，最快本周內起正式招租，月租由約1.6萬元起，意向呎租由51元至69元。 其士集團物業發展部銷售及市場經理曾家進表示，「PRINCE WESIDENCE」標準戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由329至579方呎；另設高層特色單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積介乎963至2,528方呎。曾家進稱，項目已取得「滿意紙」，預計本周內正式招租，意向呎租介乎約51至69元，預計月租由約1.6萬元起；而集團不排除日後轉租為賣，屆時有機會連租約出售。

【 瑜一 連平台一房逾 800 萬沽】 由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」今日(13日)錄得一宗成交。單位為第1B座1樓C室，屬一房連平台間隔，實用面積317方呎，連一個237方呎平台，成交價805.27萬元，呎價25,403元。據悉，整個「瑜一」系列目前已累售464伙，套現近79.6億元。 【 VAU Residence 一房呎售 2.1 萬】 已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」今日(13日)售出23樓B室，實用面積277方呎，一房間隔，成交價591.5萬元，呎價約21,354元。

【 FINNIE 開放 2 個示範單位予傳媒參觀】 由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」今日(13日)開放2個示範單位率先予傳媒參觀，項目部署明日(13日)公布首張價單。包括1個連裝修一房，單位為25樓D室，實用面積270方呎，連22方呎露台；以及1個交樓標準兩房，單位為25樓C室，實用面積361方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。 【 瓏珀山 招標售出 2 伙】 新鴻基地產(016)沙田半山現樓新盤「瓏珀山」今日(13日) 以招標形式再售出2伙單位，11周內累沽共69伙，套現約13.5億元。兩伙標售單位分別為Crown Tower座17樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,494方呎，成交金額2720萬元，成交呎價約18,206元；以及King Tower 2座10樓A室，三房一套間隔，實用面積1,061方呎，成交金額1,749.7萬元，成交呎價16,491元。

【MONACO MARINE兩房售1156.7萬】 啟德現樓受歡迎，會德豐地產旗下啟德現樓項目「MONACO MARINE」今日(13日)錄得1宗新成交，單位為第1B座30樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積449方呎，以1,156.7萬元售出，呎價約25,762元。發展商指，買家留意到近期啟德區內新盤銷情熾熱，加上區內交通配套方便完善，其認為此單位具升值潛力，故購入作投資用途。 【維港1號兩房838.6萬成交】 中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」以838.6萬元售出2B座8樓D室，實用面積457方呎，屬兩房開放式廚房間隔，折合實用面積呎價約18,350元。