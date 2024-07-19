今日新盤NEWS一覽：兩大新盤周末開售 維港1號兩房899萬沽

本周末迎來兩大新盤開售，包括「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。
發售當日共設三個時段揀樓，分別為S組、A組及B組，當中S組為指定公司員工組別，以先到先得形式優先揀樓；A 組及B組分別以抽籤形式發售，A組買家須購買2伙至5伙單位或至少購買1伙指定三房單位，B組買家須購買1伙至2伙單位。
詳細報道：黃金海灣．意嵐周六首輪推售188伙 184.2萬入場 分三時段揀樓｜屯門新盤
另外，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」將於周日(21日)以價單推售108伙，涵蓋8伙三房、56伙兩房及44伙一房，扣除最高折扣18%後，單位折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。
發售當日即場抽籤，今期將優化大手門檻，照顧大手組別買家，購入2伙或以上即可。首輪銷售將分為S、A及B組揀樓，其中S組買家可購買2伙至9伙任何單位；A組買家可購買1伙至2伙任何兩房或三房單位；B組買家可購買1伙任何單位。
【維港1號兩房呎售1.99萬】
中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」今日(19日)售出1伙，單位為第2B座29樓E室，實用面積452方呎，屬兩房開放式廚房間隔，以899.4萬元成交，折合實用面積呎價19,898元。
【海日灣II三房買家1311萬先租後買入市】
億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」今日(19日)售出1伙，單位為第10座17樓K室，實用面積795方呎，三房連套梗廚間隔，以1,311.2萬元售出，呎價約16,493元，買家採先租後買付款計劃入市，完成交易後有機會享223萬元租金回贈。