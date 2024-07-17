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2024-07-17 18:52:58

今日新盤NEWS一覽：柏蔚森III周日首輪推售108伙 折實最平419.6萬

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今日新盤NEWS一覽：柏蔚森III周日首輪推售108伙 折實最平419.6萬

「柏蔚森III」將於周日(21日)以價單推售108伙，涵蓋8伙三房、56伙兩房及44伙一房。(資料圖片)

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(17)公布首輪銷售安排，將於周日(21)以價單推售108伙，涵蓋8伙三房、56伙兩房及44伙一房，扣除最高折扣18%後，單位折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，截至今日下午2時，項目累收近5,200票，超額認購逾47倍，將於周六(20)下午6時截票。發售當日即場抽籤，今期將優化大手門檻，照顧大手組別買家，購入2伙或以上即可。首輪銷售將分為SAB組揀樓，其中S組買家可購買2伙至9伙任何單位；A組買家可購買1伙至2伙任何兩房或三房單位；B組買家可購買1伙任何單位。

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詳細報道：柏蔚森III周日首賣108 折實均呎1.8 入場價419.6萬｜啟德新盤

【瓏珀山重推後首宗特色戶近3000萬沽】

新鴻基地產(016)旗下沙田半山現樓新盤「瓏珀山」今日(17)錄得一宗特色戶成交，為重推後首次售出特色單位，套現近3,000萬元。

是次招標售出項目第2King Tower 16Garden Suite A單位，三房一套連書房間隔，實用面積1,174方呎，連736方呎花園，成交價2,922萬元，呎價24,889元。據成交紀錄冊顯示，項目兩期本月合共售出14伙，套現約2.84億元。

詳細報道：沙田瓏珀山重推後首沽特色戶 三房連花園2922萬售出｜新盤成交

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沙田瓏珀山重推後首沽特色戶 三房連花園2922萬售出｜新盤成交

瓏珀山兩期本月合共售出14伙，套現約2.84億元。(資料圖片)

【海日灣II特色三房買家撻訂輸194萬】

億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣II」新近錄得一宗撻訂個案，連天台三房買家撤辣後入市近4個月即撻訂離場，料遭沒收訂金約194萬元。

據成交紀錄冊顯示，撻訂單位為第520E室，實用面積1,022方呎，連823方呎天台，屬三房一套連儲物室間隔，單位原於今年3月底以1,942.7萬元招標售出，當時呎價約19,009元，惟最新顯示於本周一(15)終止買賣合約，意味買家撻訂離場，採105天付款計劃入市，料遭殺訂10%，涉及金額約194.27萬元。

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詳細報道：海日灣II特色三房買家撤辣後入市 現終止交易損失近2球｜新盤撻訂

【維港滙7月暫沽9伙 四房4788萬售出

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」今日錄得一宗成交，單位為「維港滙I」第123A室，實用面積1,385方呎，四房雙套間隔，以4,788萬元沽出，呎價約34,570元。

據悉，「維港滙」7月至今累積錄得9宗成交，套現逾2.8億元。項目至今累積沽出1,234伙，連車位吸金逾215

BLUE COAST三房呎售近2.6萬】

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST近日連錄兩宗成交，套現3,794萬元，同為套連儲物房及洗手間單位。今日最新售出第2A27B室，實用面積773方呎，以2,009萬元成交，呎價約25,990元；另第2B座10樓E室昨日以1,785萬元售出。

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長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，港鐵黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE自上月正式試業後，買家有感該區的生活配套更為完善，同時親身體驗到從港鐵站C 出口即達Blue Coast住客專用電梯「Bluestar」的電梯大堂所帶來的生活便捷優勢。而且他們看準市場上優質雙邊景觀的房單位供應不足，買家在實地考察後便隨即入市。

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