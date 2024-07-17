今日新盤NEWS一覽：柏蔚森III周日首輪推售108伙 折實最平419.6萬

「柏蔚森III」將於周日(21日)以價單推售108伙，涵蓋8伙三房、56伙兩房及44伙一房。(資料圖片)

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(17日)公布首輪銷售安排，將於周日(21日)以價單推售108伙，涵蓋8伙三房、56伙兩房及44伙一房，扣除最高折扣18%後，單位折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，截至今日下午2時，項目累收近5,200票，超額認購逾47倍，將於周六(20日)下午6時截票。發售當日即場抽籤，今期將優化大手門檻，照顧大手組別買家，購入2伙或以上即可。首輪銷售將分為S、A及B組揀樓，其中S組買家可購買2伙至9伙任何單位；A組買家可購買1伙至2伙任何兩房或三房單位；B組買家可購買1伙任何單位。